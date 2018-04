Anzeige

Punkt findet große Resonanz

So sah es auch Bürgermeister Stefan Weisbrod, der sich freute, dass nun Bewegung in das Vorhaben Gemeindehaus kommt. Und er freute sich über den guten Besuch der Ausschusssitzung – der evangelische Kirchengemeinderat war fast komplett erschienen und zeigte damit zum einen sein Interesse am Projekt, zum anderen den Willen, es positiv zu verfolgen.

Nicht verschweigen wollte Weisbrod die Sorgen der Anwohner, die sich um den ohnehin knappen Parkraum in dem Gebiet Gedanken machen, zugeparkte Flächen im Fall von Veranstaltungen befürchten. Allerdings, ganz so schlimm wird es für Weisbrod nicht kommen. Zum einen hat die evangelische Kirchengemeinde auf dem Grundstück zwölf Stellplätze ausgewiesen, zwei mehr als die erforderlichen zehn, zum anderen gibt es in dem Gebiet genügend öffentliche Stellplätze, wie er anmerkt.

Nun freut er sich zusammen mit dem Rat und der Kirchengemeinde auf den offiziellen Spatenstich und auf den Beginn der Arbeiten am evangelischen Gemeindehaus im Herzen des Orts. aw

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 18.04.2018