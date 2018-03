Gegengewicht zur Parteipolitik

Anzeige

Hildegard Freidel und Hella Müller, vor kurzem erst mit der Bürgermedaille in Silber der Gemeinde ausgezeichnet, sowie Peter Herchenhan verdienten es nach Auffassung des Vorstandes der Freien Wähler, ab jetzt den Kreis der Ehrenmitglieder zu verstärken.

In sehr persönlichen Worten hob die Vorsitzende die Gründe hervor, warum es eine logische Konsequenz sei Hildegard Freidel (33 Jahre Mitglied), Hella Müller (45 Jahre Mitglied) und Peter Herchenhan (34 Jahre Mitglied) zu Ehrenmitgliedern zu ernennen; drei starke Persönlichkeiten, die sich durch ein herausragendes ehrenamtliches und kommunalpolitisches Engagement in der Dorfgemeinschaft ebenso wie bei den Freien Wählern auszeichnen würden.

Bürgermeister Stefan Weisbrod, Kreisrat der Freien Wähler, gab einen kurzen Einblick in die umfangreichen aktuellen Tätigkeiten, Projekte und die Wahl des Landrates. Der Umfang lässt erahnen, wie arbeitsintensiv die Aufgaben der Kreisräte inzwischen geworden sind. Die FW-Kreistagsfraktion mit Sprecher Bürgermeister Hans Zellner an der Spitze sei mehr denn je ein wichtiger Bestandteil des Gremiums und als Fraktion, die sich an der Sache orientiert, unerlässlich.

Berichte aus den Fraktionen

Fraktionssprecherin im Gemeinderat Sabine Petzold, wies noch einmal in ihrem Bericht in aller Deutlichkeit darauf hin, dass „die Arbeit der Freien Wähler in den Kommunen und Kreistagen zur Zeit wichtiger denn je ist. Viele Entscheidungen der Parteien auf Bundes- und Landesebene, die letztendlich vor Ort aufschlagen, sind nur noch schwer nachvollziehbar. Sie verursachen in der Umsetzung oftmals nicht wenige Probleme“.

In zahlreichen Bereichen wären die versprochene Unterstützung und damit verbundene größere finanzielle Zuschüsse notwendig. Qualifizierte Kinderbetreuung, Bildung, Infrastruktur, Sanierungen öffentlicher Einrichtungen und Straßen sowie Digitalisierung sollten nicht mehr länger nur „leere Worte“ sein. Seit Jahren würden die Kommunen auf spürbare finanzielle Entlastungen warten.

Es laufe aber meistens anders. Bei der Einrichtung der Gemeinschaftsschule müsse die Gemeinde bis 2021 zwischenfinanzieren, da die Gelder vom Land „wegen Antragstaus“ nicht so schnell frei werden, bemängelt Petzold. Diese Abläufe seien kein Einzelfall und die Freien Wähler würden sich in der Pflicht sehen, hier immer wieder nachzuhaken und Dinge auf den Punkt zu bringen.

Gerade in Reilingen geschehe sehr viel, wir „investieren in die Zukunft“. Stillstand sei für die Fraktion keine Option. „Wir unterstützen die Dynamik im Reilinger Rathaus, nicht zögerlich, sondern zügig zu handeln“, so Petzold.

Ein Punkt zum Schluss der Versammlung war das 65-jährige Bestehen des Ortsverbandes. Dass dies öffentlich gefeiert wird, war für die Anwesenden gar keine Frage. Wie bei den Freien Wählern üblich, soll es keine steife Feierlichkeit geben. Beim Maifest und beim Weinfest, 28. und 29. September, wird es einige Überraschungen für die Mitglieder und die Bevölkerung geben.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 15.03.2018