Geht italienische Nacht weiter?

Reilingen.Zur Jahreshauptversammlung der Amici Reilingen-Mezzago begrüßte Vorsitzende Monika Kasper die Mitglieder in der Besenwirtschaft Schell und dankte zugleich den ehrenamtlichen Helfern. Es folgte ein ausführlicher Bericht der Schriftführerin Bettina Ahlbrecht über das vergangene Vereinsjahr. Für den Verein seien die aktuellen Mitgliederzahlen, die bei 228 Erwachsenen und 67 Kindern liegen, sehr erfreulich, heißt es in einer Pressemitteilung.

Im vergangenen Jahr habe es viele Höhepunkte gegeben. „Der Verein hat sich an vielen Festen und Aktionen beteiligt. Hervorzuheben sind die Teilnahme am „Dreck-weg-Tag“ der Gemeinde, der Besuch des Spargelfestes in Mezzago, die Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde, das Straßenfest und als besonderes Highlight die ,italienische Nacht’“, zählt die Schriftführerin auf.

Termine stehen fest

Der Verein habe für das kommende Jahr bereits feststehende Termine:

Bereits am Samstag, 7. März, habe der „Dreck-weg-Tag“ der Gemeinde stattgefunden.

Im Mai stünde das Spargelfest in Mezzago auf dem Plan.

Ende Juli fände der Jugendaustausch in Reilingen statt.

Am 22. August beteilige sich der Verein am Kinderferienprogramm

Am 12. September finde das Reilinger Straßenfest statt.

Vom 9. bis 11. Oktober wäre die Partnergemeinde Gemellagio in Reilingen zu Besuch.

Am 24. Oktober würde die italienische Nacht in der Bürgerbegegnungsstätte stattfinden.

Für den 12. März 2021 sei bereits die nächste Jahreshauptversammlung festgesetzt.

Dem Bericht der Schriftführerin folgte der Bericht der Kassenwartin Mareike Weißbrod. Der Verein stehe auf soliden finanziellen Beinen und die beantragte Entlastung des Vorstands wurde einstimmig gewährt. Satzungsbedingt wurden diverse Neuwahlen durchgeführt. Danach erfolgten die Ehrungen.

Ideen und Vorschläge

Den Tagesordnungspunkt „Zukunft italienische Nacht“ diskutierten die Vereinsmitglieder mit vielen Emotionen und hatten dabei viele Ideen und Vorschläge parat. Nachdem das bisherige Kochteam bei der letzten italienischen Nacht seinen Rücktritt erklärt hatte, musste entschieden werden, wie und in welcher Form die Veranstaltung weiter bestehen könne. Viele gute Ideen konnten gesammelt werden und der Vorstand werde sich in seiner nächsten Sitzung im Detail damit beschäftigen, heißt es in der Mitteilung abschließend. cf/zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 10.03.2020