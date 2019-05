Gemeinde gewährt Ringern einen Sonderzuschuss

Reilingen/Hockenheim.Seit Jahren richtet die Ringkampfgemeinschaft (RKG) Reilingen-Hockenheim Anfang Mai ihr Fest im Alten Fahrerlager in der Rennstadt aus. Heuer dehnten die Sportler das Fest über mehrere Tage aus und hatten allen Grund zum Feiern: RKG wurde Meister in ihrer Klasse und steigt auf in die Bundesliga.

Im Frühjahr 2010 schlossen sich der Athletenverein 1889 Reilingen und der RSV 91 Hockenheim zusammen, an alte sportliche Erfolge anzuknüpfen und dringend benötigte Mittel für die Jugendförderung und Pflege der Kameradschaft freizumachen. Eines der damals formulierten Ziele lautete Aufstieg in die Regionalliga. Nun, nicht ganz ein Jahrzehnt später, hat die RKG die höchste Spielklasse erreicht – künftig tritt sie in der Bundesliga Nordwest an.

Am Rand der Ekstase

Kein Wunder, wenn im Alten Fahrerlager eine zünftige Aufstiegsfeier mit den Lokalmatadoren der Rennstadt, „Dougie and the Blind Brothers“ über die Bühne ging. Wer die Band kennt, der weiß, dass der Abend ein voller Erfolg wurde, die Besucher mit Klassikern der Rockgeschichte an den Rand der Ekstase getrieben wurden. Am Vorabend des Maifeiertags setzten die Sportler noch einen drauf und luden zur großen Party mit DJ Jäggi. Tagsdarauf, beim Maifest, ließen sie es etwas ruhiger angehen, waren Familien willkommen und wurde herzhaftes aus der Küche aufgetischt.

Auch die Gemeinde ist vom Erfolg der Ringer angetan, freut sich über den Aufstieg, wie Bürgermeister Stefan Weisbrod in der Ratssitzung verkündete. „Wir haben den Ringern einen Sonderzuschuss von 10 000 Euro gewährt“, stellte er unter dem Beifall des Gemeinderats fest. Obendrein unterstützt die Gemeinde die Ringer bei der Anschaffung von notwendigen Sportgeräten, insbesondere Matten, mit weiteren 18 000 Euro.

Weshalb der Verein nun ein Stück weit optimistischer auf die neue Bundesligasaison blicken kann. aw

