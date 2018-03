Gemeinde kann Kosten nicht alleine tragen

Anzeige

Boden großflächig ausgetauscht

Klar war, der Schaum ist nicht ungefährlich, heute ist er wegen seiner Gefährlichkeit nicht mehr zugelassen. Weshalb von Anfang an das Wasserrechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises eingeschaltet gewesen sei, um Folgeschäden in den Griff zu bekommen, rekapitulierte Weisbrod. Was dazu führte, dass vor vier Jahren ein großflächiger Bodenaustausch auf einem der Gemeinde gehörenden und stark kontaminierten Grundstück am Nachtwaidgraben stattfand. Rund 200 Quadratmeter Fläche wurden auf zwei Meter Tiefe ausgebaggert. Der Aushub kam auf eine Sondermülldeponie bei Ludwigsburg.

Damals, so Weisbrod, dachte man, der Fall wäre mit dem Austausch erledigt, doch dem sei nicht so. Mittlerweile stehe fest, das Grundwasser ist betroffen, ein Sanierungsplan wird erstellt. Aber, betonte er im Einklang mit Margarete Schuh, der Leiterin des Wasserrechtsamts – „die Trinkwasserversorgung in der Gemeinde ist nicht betroffen“. Die Schmutzfahne im Grundwasser erstrecke sich in nordwestlicher Richtung, in etwa entlang des Bibliswegs Richtung Hockenheim, und ziehe in Richtung Rheinbogen.

PFC, per- und polyfluorierte Chemikalien, sei der Stoff, der mit dem Löschschaum in den Boden und nun ins Grundwasser gelangte, führte Schuh aus. Ein Stoff, der in der Natur nicht vorkomme, der jedoch, da wasser-, fett- und schmutzabweisend, in sehr vielen Produkten, von der Outdoor-Kleidung über Lebensmittelverpackungen bis hin zum Löschschaum, überall vorkomme oder vorgekommen sei.

Selbst in Eisbären nachweisbar

Mittlerweile, so Schuh, lasse sich PFC überall nachweisen, von der Tiefsee bis zur Arktis, von der Robbe bis zum Eisbär. Aufgenommen werde der Stoff durch Nahrungsmittel und Wasser, sowie beim Menschen durch die Haut, es ist in vielen Cremes. oder per Inhalation. Welche Schäden PFC beim Menschen anrichten, sei noch nicht abschließend geklärt, feste stehe, es reichere sich im Körper an und störe den Hormonhaushalt. Obendrein stehe es im Verdacht, Krebs zu erzeugen.

Die ganze Schwierigkeit mit dem Stoff zeigt sich in drei Buchstaben, wie Schuh darlegte: Früher hießen die PFC perfluorierte Tenside (PFT), wobei das T für Tenside stand. Mittlerweile wisse man, der Stoff bestehe aus über 3000 verschiedenen Chemikalien, weshalb das T durchs C ersetzt wurde. Noch seien die einzelnen Chemikalien kaum erforscht.

Christiane Siefert vom Wasserrechtsamt stellte die geplanten Maßnahmen vor. So sei die Schmutzfahne mittlerweile eingekreist, nun gelte es, mit verschiedenen Sanierungsanlagen das Grundwasser zu säubern. Dazu werde es aus dem Boden geholt, mit Aktivkohlefiltern gereinigt und zurückgepumpt.

Wie viele solcher Anlagen benötigt würden, lasse sich noch nicht sagen, auch über die Höhe der Kosten könne keine Aussage getroffen werden, so Siefert. Ihre Chefin Margarete Schuh wurde da schon deutlich, sprach von rund vier Millionen Euro. Für Weisbrod ein klarer Fall – die Gemeinde sieht sich hier außen vor. Für Gutachten, Bodenaustausch und Ähnliches habe Reilingen schon gut 570 000 Euro aufgebracht, mehr sei nicht leistbar. Von Angang an habe er im Gespräch mit den zuständigen Behörden klar gemacht, „dass sich die Gemeinde bei allem, was über den Bodenaustausch hinausgeht, nicht mehr in der Pflicht sieht“. Angesichts bevorstehender Aufgaben sei die Gemeinde mit dieser Summe überfordert.

Doch ließen sich weder zu den Kosten, noch zu deren Verteilung oder gar einem Zeitrahmen der Sanierung exakte Angaben machen. Aber die nächsten zehn Jahre wird die Sanierung des Grundwassers die Gemeinde auf jeden Fall noch beschäftigen.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.02.2018