Gemeinde schafft Wohnraum für acht Familien

2. Fußball-Bundesliga

In der Pause an taktischen Kniffen gefeilt

An Regensburg hat Uwe Koschinat gute Erinnerungen: Denn dort feierte der SV Sandhausen am 34. Spieltag der vergangenen Saison mit einem 2:2-Unentschieden den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga. „Damit verbinde ich eine ...