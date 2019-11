Von unserem Mitarbeiter

Franz Anton Bankuti

Reilingen. Genau zwei Jahrhunderte ist es in diesen Tagen her, dass der Grundstein für die evangelische Kirche gelegt wurde. Der Reformationsgottesdienst am Donnerstag war der Auftakt zum Jubiläumsjahr, das unter dem Motto „200 Jahre leben“ steht. Zudem wurde der Festgottesdienst zum Reformationstag in Kooperation mit den

...