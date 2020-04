Gemeinsam anpacken

Reilingen.„Wir schaffen was“ heißt es in der Metropolregion am Samstag, 19. September, wenn Deutschlands größter Freiwilligentag in die siebte Runde geht. Unter www.wir-schaffen-was.de können gemeinnützige Initiativen Vorhaben anmelden, für die sie die tatkräftige Unter-stützung von freiwilligen Helfern benötigen. Egal ob Verschönerungsarbeiten in Kitas und Schulen, Müllsammelaktionen in Naturschutzgebieten, Computerkurse in Seniorenheimen, Ausflüge mit behinderten Menschen oder Begegnungsprojekte mit Geflüchteten – alle Herzensangelegenheiten, die sich im Team verwirklichen lassen, sind willkommen.

Michael Heinz, Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar, ruft zur Teilnahme auf: „Beim letzten Freiwilligentag 2018 haben über 7500 Menschen in 75 Gemeinden bei über 370 Aktionen tatkräftig angepackt und teilweise langgehegte Wünsche erfüllt.“ Getreu dem Unternehmensmotto „Es gibt immer was zu tun“ stellt der in der Region beheimatete Baumarkt-Konzern Hornbach Einkaufsgutscheine für Materialien zur Verfügung. Unter allen handwerklichen Projekten, die bis zum 30. Juni angemeldet sind, werden Gutscheine verlost.

Fragen rund um den Freiwilligentag beantwortet das Organisationsteam unter Telefon 0621/10 70 84 44. Örtlicher Ansprechpartner im Rathaus ist Dominik Karl, Telefon 06205/95 22 13. jd

