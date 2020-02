Gemeinsam den Winter vertreiben

Reilingen.Die Kultur- und Sportgemeinschaft (KuSG) veranstaltet zusammen mit dem Verein Freunde Reilinger Geschichte und der Gemeinde am Sonntag, 22. März, einen Sommertagsumzug. Ein attraktiver Umzug gehe nur mit Hilfe der Kindergärten, Schule und Vereinen, meint die Gemeinde in ihrer Pressemitteilung. Ein Sommertagsumzug lebt von den verschiedenen Gruppen. Dabei stellen Erwachsene oder Kinder mit Motivwagen ein bereicherndes Element dar. Die Gemeinde freut sich, wenn sich in diesem Jahr wieder viele Gruppen beteiligen.

Aufstellung für den Umzug ist um 14 Uhr in der Siemensstraße, Beginn ist um 14.30 Uhr. Der Zug wird sich durch die Siemens-, Wilhelm-, Richard-Wagner-, Speyerer- und Gartenstraße zur Verbrennung des Winters vor den Fritz-Mannherz-Hallen schlängeln. Die Veranstalter laden anschließend dazu ein, den Ostermarkt der Freunde Reilinger Geschichte in den Fritz-Mannherz-Hallen und das Frühlingsfest zu besuchen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.02.2020