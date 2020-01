Gemeinsam haben sie sich viel aufgebaut

Reilingen.Eine Eigentumswohnung, ein hübscher, gepflegter Garten und eine Familie, die zusammenhält – Andrej und Elsa Braun haben sich gemeinsam viel aufgebaut. Vor 50 Jahren haben die beiden sich in Kasachstan das Jawort gegeben, jetzt feiern sie in Reilingen ihre Goldene Hochzeit.

Kennengelernt haben sie sich 1967 in ihrem Heimatdorf Imantau. „Als ich sie das erste Mal gesehen habe, dachte ich: Das ist eine Hübsche – die trifft meinen Geschmack“, erzählt Andrej Braun, der seinerzeit 24 Jahre alt war, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Wir sind abends oft zusammen weggegangen, vor allem ins Kino“, erinnert sich die damals 18-jährige Elsa Braun. „Natürlich habe ich sie immer eingeladen“, fügt Ehemann Andrej hinzu und lacht.

Am 27. Januar 1970 hat das Brautpaar dann geheiratet. „Wir hatten damals nicht viel Geld. Gefeiert haben wir im kleinen Kreis bei uns zu Hause – wir haben extra alle Möbel ausgeräumt, dass wir Platz für die Gäste hatten“, meinen beide. Getraut wurden sie ebenfalls zu Hause – und anschließend sind sie „einen Kilometer zur Oma gelaufen, um sich ihren Segen zu holen“.

Drei Generationen vereint

„Das war damals in Kasachstan anders als heute. Wir haben zum Beispiel auch kein Hochzeitsfoto gemacht“, erzählt das Ehepaar von früher. Das hinderte beide allerdings nicht daran, glücklich zu sein: Noch im selben Jahr kam Sohn Slawik zur Welt, bevor zwei Jahre später Sohn Andrej folgte. 1978 machte Tochter Olga das Familienglück komplett. „Zu dieser Zeit hat auch schon meine Mutter bei uns gewohnt. Das war eine schöne Zeit“, meint Andrej Braun. Seine Frau habe sich immer liebevoll um alle gekümmert – besonders um seine Mutter. „Alle drei Generationen haben zusammen gewohnt und es gab nie wirklich Streit“, stimmt Tochter Olga zu.

1992 hat die Familie dann in Kasachstan alles zurückgelassen und ist nach Deutschland ausgewandert. Zunächst ging es nach Rastatt, dann nach Reilingen. Andrej und Elsa Braun haben Sprachkurse gemacht und schnell eine Arbeit gefunden. „Wir haben gespart und uns eine eigene Wohnung gekauft“, erzählt das Ehepaar.

Sie betonen, wie stolz sie auf ihre Kinder – und die fünf Enkelkinder – sind. Letztere kommen sie gerne besuchen oder schreiben ihnen übers Handy. „Wir haben sehr oft auf unsere Enkel aufgepasst. Zeit mit ihnen ist immer schön“, sind beide sich einig.

Besonders in Erinnerung ist ihnen ihr erster gemeinsamer Urlaub geblieben: Mallorca hieß damals das Ziel. Aber auch die Reise in die Türkei mit Tochter Olga und deren Kindern war ein Highlight für beide. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Andrej Braun glücklich. Neben der Familie spielt auch der eigene Garten eine Rolle im Leben des Ehepaars. Hingebungsvoll pflanzen und pflegen sie Tomaten, Paprika und Gurken, nutzen selbst gemachten Naturdünger und machen Lebensmittel aus ihrem Garten ein. Darüber hinaus engagieren sie sich im Obst- und Gartenbauverein.

Was wichtig ist in einer so langen Ehe, können beide – zumindest für ihre Beziehung – leicht beantworten: „Wir haben nie heftig gestritten, uns immer wertgeschätzt und natürlich auch vertraut“, antworten sie. Gemeinsam haben sie viel erreicht und können nun mit Stolz und Zufriedenheit auf ihr Leben zurückblicken.

Und weil man nur einmal im Leben eine Goldene Hochzeit feiern kann, kommen am Montag nicht nur Freunde und Mitglieder vom Obst- und Gartenbauverein vorbei, sondern Bürgermeister Stefan Weisbrod überbringt auch persönlich seine Glückwünsche. Mit der Familie wird das besondere Ereignis dann am Wochenende gefeiert.

