Gemeinschaftsschule Reilingen stellt sich per Videochat vor

Reilingen.Zu Beginn des Jahres rückt stets ein Termin in den Blick, auf den sich besonders die Kinder freuen, die mit dem kommenden Schuljahr zu Abc-Schützen werden: die Anmeldung der Erstklässler. In der Gemeinde führen die ersten Schritte im schulischen Leben unweigerlich in die Schillerschule - sie ist die einzige Grundschule im Ort. Spannender wird es für die Einrichtung im Sekundarbereich, sprich bei den weiterführenden Klassen ab Stufe fünf.

In dieser Altersklasse befindet sich die „Friedrich-von-Schiller-Gemeinschaftsschule“ in Konkurrenz mit anderen Bildungseinrichtungen außerhalb der Gemeinde. Doch die Eltern stehen bei der Entscheidung, wie es mit ihrem Kind schulisch weitergehen soll, nicht nur vor einer Ortswahl, sondern es geht auch um den Schultyp. Und hier kann die Gemeinschaftsschule kräftig punkten.

In einer Gemeinschaftsschule lernen die Kinder gemeinsam, aber auf unterschiedlichen Leistungsniveaus, je nach Neigung und Können. Die Niveaus können zwischen einzelnen Fächern variieren, es wird auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten eines jeden Kindes speziell eingegangen. Kinder können so gezielt gefördert werden. Erst im weiteren Schulleben wird eine Entscheidung über den angestrebten Bildungsabschluss getroffen, der vom Hauptschul-, über den Realschulabschluss bis hin zum Abitur an einer weiterführenden Schule reichen kann.

Schon von der Grundschule an bietet die Schillerschule Ganztagsunterricht an. Als Gemeinschaftsschule wurde sie um einen großzügigen Anbau erweitert - er schafft Raum für die erforderlichen Lernateliers, Mensa und Schulküche.

In der Schulküche wird täglich frisch gekocht - ein Merkmal, dass die Schule in der Region einzigartig macht und von dem die Schüler mit gesunden Mahlzeiten profitieren.

Wer mehr über die Schillerschule wissen möchte, der ist heute, Freitag, 5. Februar, von 16 bis 17 Uhr zum Videochat eingeladen. Online können Fragen gestellt und beantwortet werden.

Anmeldungen für den Chat werden zwischen 8 und 12 Uhr im Sekretariat, Telefon 06205/92 22 14, oder per E-Mail angenommen.

