Gemellaggio in Italien

Reilingen.Vorsitzende Monika Kasper hieß zahlreiche Mitglieder zur Hauptversammlung der Amici Reilingen-Mezzago in der Besenwirtschaft Schell willkommen. Sie bedankte sich bei allen Vorstandsmitgliedern und ehrenamtlichen Helfern für die geleistete Arbeit.

Danach übergab sie das Wort an Schriftführerin Bettina Ahlbrecht, die einen ausführlichen Bericht in Form einer Power-Point-Präsentation über das vergangene Vereinsjahr in Zahlen, Fakten und Emotionen wiedergab. Besonders erfreulich war zu vermelden, dass die Mitgliederzahl des Vereins im vergangenen Jahr enorm gestiegen sei.

Im vergangenen Jahr habe es viele Höhepunkte gegeben. Der Verein habe sich an vielen Festen und Aktionen beteiligt. Hervorzuheben seien die Teilnahme am „Dreck-weg-Tag“ der Gemeinde, der Besuch des Spargelfestes in Mezzago, der Jugendaustausch in Italien, die Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde, das Straßenfest und als besonderes Highlight die „italienische Nacht“. Die mit großem Engagement in Eigenregie hergestellten italienischen Spezialitäten sowie das Rahmenprogramm seien bei den Besuchern wie immer sehr gut angekommen und stetig wachse die Nachfrage nach Eintrittskarten. Man dürfe schon heute auf das Jubiläums-Menü im Oktober gespannt sein.

„Italienische Nacht“ der Renner

Für das laufende Jahr würden schon einige Termine feststehen, so Ahlbrecht. So findet im Mai das Spargelfest in Mezzago statt, voraussichtlich werde am ersten Maiwochenende eine Abordnung aus Reilingen nach Mezzago fahren. Im Juli steht der Jugendaustausch an, diesmal in Reilingen und der Jubiläumsgemellaggio in Mezzago werde im Oktober gefeiert. Die italienische Nacht findet in der Bürgerbegegnungsstätte statt und ist gleichfalls für den Oktober geplant.

Dem Bericht der Schriftführerin folgte der Bericht der Kassenwartin, Mareike Weißbrod. Anhand einer ausführlichen Aufstellung zeigte diese auf, dass der Verein auf soliden finanziellen Beinen stehe.

Die Kassenprüfer, Karin Strebelow und Dieter Rösch, bescheinigten eine tadellose, ordnungsgemäße Buchführung. Satzungsbedingt wurden diverse Neuwahlen durchgeführt. Dieter Rösch übernahm mit Zustimmung der Anwesenden die Wahlleitung. Bei den Wahlen traten der zweite Vorsitzende Christian Palmer und die Jugendbeauftragte Gertrud Pflaum nicht mehr an. Die Vorsitzende bedankte sich bei beiden mit einem kleinen Präsent für das große Engagement in den vergangenen Jahren.

Am Ende der Versammlung bedankte sich die Vorsitzende noch einmal bei allen freiwilligen Helfern, dem Bürgermeister, der Gemeindeverwaltung und den Gemeinderäten für die Unterstützung des Vereins. Auch Bürgermeister Stefan Weisbrod dankte den Verantwortlichen für die sehr gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde. CF

