Geparkte Fahrzeuge von der Straße holen

Anzeige

Reilingen.Im alten Ortskern gibt es in vielen Straßen Parkprobleme, weil Kraftfahrzeuge oft nur noch auf der Straße geparkt werden. Deshalb hat der Gemeinderat 2017 beschlossen, den Einbau von elektrischen Hof- und Garagentorantrieben im alten Ortskern zu fördern.

Grundgedanke ist es, den Aufwand durch das Ein- und Aussteigen zu reduzieren. Die Verwaltung hofft, dass dadurch mehr Anwohner ihr Kraftfahrzeug in der eigenen Hofeinfahrt abstellen. „Auch wenn wir die Hauseigentümer nicht verpflichten können, die Fahrzeuge in den Hof zu stellen, müssen wir immer wieder daran appellieren,“ so Bürgermeister Stefan Weisbrod.

Somit erhalten Grundstückseigentümer 25 Prozent der Kosten für den Einbau von elektrischen Hof- oder Garagentorantrieben. Die maximale Förderung beträgt 500 Euro. Hoftore dürfen nicht mehr als 50 Zentimeter hinter der Gehweghinterkante liegen, Garagentore nicht mehr als fünf Meter. Antragsberechtigt sind Grundstückseigentümer. zg