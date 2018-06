Anzeige

Infos bei „gläserner Produktion“

Darüber hinaus können sich interessierte Besucher bei der „gläsernen Produktion“ über die vielfältigen Arbeiten informieren, die auf dem Seehof der Familie Geng anfallen. Und auch für die Kinder gibt es ebenfalls ein kurzweiliges Spieleprogramm. Somit bietet das Seehoffest des MGV ein rundum kurzweiliges Programm für die ganze Familie.

An beiden Tagen können die Besucher auch von den Sängerinnen gebackene Kuchen und Torten in einer „Cafeteria“ genießen. Da das Fest in der nach Reilingen hin offenen Halle des Seehofs stattfindet, können auch Wetterkapriolen den Besuchern nichts anhaben: Alle Gäste sitzen im Trockenen und können einen schönen Ausblick in geselliger Runde genießen. tm

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 19.06.2018