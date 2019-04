Gespannfahrer liefern sich packenden Titelkampf

Reilingen.Der Reiterverein durfte in diesem Jahr bereits vor dem Fahrturnier die ersten Kutschen begrüßen. Auf der Anlage des Vereins fand bei strahlend blauem Himmel ein Fahrlehrgang des Pferdesportverbandes Nordbaden statt. Geleitet wurde der Lehrgang von Philipp Faißt und Steffen Brauchle. Beide haben bereits zahlreiche Titel erfahren und werden in diesem Jahr in Reilingen an den Start gehen.

Vereinsmitglied Ciara Schubert und der zweite Vorsitzende Dominique Stadtler ließen sich die Chance nicht nehmen, bei einem Lehrgang, auf dem eigenen Vereinsgelände, mitzufahren. Der jüngste Lehrgangsteilnehmer Max Andrew (12) sorgte mit seinem Schimmelpony für Begeisterung. Die Lehrgangsteilnehmer nutzten den Samstag, um an der Dressur zu feilen. Richtig gelesen nicht nur auf dem Rücken der Pferde kann eine Dressur geritten werden, sondern auch hinter dem Pferd sitzend gefahren werden.

Nach einem langen Dressurtag trafen sich alle Teilnehmer und einige Vereinsmitglieder abends im Reiterstübchen. Hier tauschte man sich in geselliger Runde und bei leckerem Essen über das anstehende Fahrturnier aus. Am Sonntagmorgen ging es dann für die Teilnehmer in die Hindernisse, während sich die Vereinsmitglieder zum Frühschoppen trafen.

Nach dem Mittagessen ging es schließlich mit viel Tempo durch den Kegelparcours. Dabei gaben die Fahrerinnen und Fahrer mit ihren Pferden und Ponys ihr Bestes, um keine Bälle von den Kegeln zu werfen. Auch das Wetter zeigte sich nochmals von der besten Seite. Die Teilnehmer waren sich einig, dass der Lehrgang rundum gelungen war und sie zum Fahrturnier gerne wiederkommen.

Mit Tempo durch den Parcours

Das Fahrturnier findet dieses Jahr vom 31. Mai bis 2. Juni auf dem Gelände des Reitervereins statt. Am Sandweg werden die baden-württembergischen Meister der Vierspänner Pony und Pferde gesucht, sowie die badischen Meister der Ein- und Zweispänner Pony/Pferde. In Reilingen werden also am Turnierwochenende sechs Meistertitel vergeben.

Natürlich sorgt das Küchenteam, wie gewohnt, mit der typischen Reilinger Gastfreundschaft an allen drei Tagen wieder für das leibliche Wohl der Besucher und Teilnehmer. Sie dürfen sich besonders auf die Spargelgerichte und die Russischen Eier, für die der Reiterverein in der ganzen Region berühmt sind, freuen. msk

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 30.04.2019