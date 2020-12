Gewerbefläche erhalten

Reilingen.Bauangelegenheiten sind in der Gemeinde Sache des Technischen Ausschusses. Wenn in der Dezember-Sitzung dennoch zwei Anträge aus diesem Bereich zu behandeln waren, so hat dies einen einfachen Grund: Man sei gehalten, führte Bürgermeister Stefan Weisbrod aus, in Corona-Zeiten auf Ausschusssitzungen zu verzichten.

Während die beantragte Erweiterung eines Wohnhauses in der Beethovenstraße um einen Anbau und eine Terrasse den Rat ohne Diskussion und Gegenstimme passiert, war eine Nutzungsänderung von Büro- zu Wohnflächen im Gewerbegebiet umstritten und fand keine Mehrheit.

Auf dem gewerblich genutzten Grundstück befindet sich im Erdgeschoss des Hauptgebäudes bereits eine Wohneinheit. Der Betrieb soll nun um einen Online-Autohandel erweitert werden, weshalb im Kellergeschoss eine zweite Wohnfläche ausgewiesen werden soll. Sie hat mit unter 74 Quadratmetern eine untergeordnete Bedeutung. Deshalb empfahl das Bauamt dem Rat der Umwidmung zuzustimmen.

Peter Kneis (CDU) konnte dies nicht nachvollziehen – Gewerbeflächen seien in der Gemeinde ein rares Gut, befand er und wollte der Umwidmung nicht zustimmen. Sabine Petzold (FWV) stellte die Frage in den Raum, was geschehe, wenn der Betrieb erlösche. Werde die Wohnung dann wieder in eine Gewerbefläche umgewandelt, hatte sie ihre Zweifel an der Vorgehensweise.

Letztlich wurde der Antrag mit neun zu sechs Stimmen bei drei Enthaltungen abgelehnt. aw

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 11.12.2020