Kleinkinder lernen mit Spaß

Elfi Hofstätter zeigte anhand der Entwicklung eines Babys zum fünfjährigen Kind, was und wie in dieser Zeit erlernt wird. „In diesen fünf Lebensjahren erlernt der Mensch am meisten. Kinder tun dies aber ohne Stress, ohne Leistungsdruck, sie probieren einfach aus und haben Spaß dabei. Im erwachsenen Alter geht dies leider verloren und somit tun wir uns schwer.“ Bei Feldenkrais wird man aber wieder dazu eingeladen, zu entdecken und zu spüren. So hieß es für alle einmal vor auf die Stuhlkante rücken, die Augen schließen und den Kopf leicht von einer Seite zur anderen neigen. „Wir wollen wahrnehmen, was wir spüren. Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Jeder macht die Bewegung, wie es einem selbst gut tut“, sagte die Referentin und gab immer neue Ideen, was man dabei spüren kann. Jeder sollte die Bewegung für sich im ganzen Umfang erkunden. Als Lektion im Sitzen wurde dies bezeichnet und auf die Frage im Anschluss: „Wie geht es euch“, schallte ein einheitliches „Gut“ zurück.

Auch hierzu gab es ein Zitat von Dr. Feldenkrais, der sagte: „Sich selbst zu erkennen scheint mir das Wichtigste, was ein Mensch für sich tun kann.“ Damit meinte er, dass man beobachtet und wahrnimmt, was man wann und wie tut. Feldenkrais beginne bei Gewohnheiten und führe zu Freiräumen, verbessere die Beweglichkeit und die Haltung, baue Stress und Verspannungen ab, erhöhe die Lehrfähigkeit und Kreativität, führe zu einer funktionellen Verbesserung bei Schmerzen.

So zeigte sich, dass man ohne große körperliche Anstrengung und in jedem Alter noch richtig viel für sich selbst tut kann. Mit einer kleinen Reise durch das bewegenden Leben von Dr. Moshè Feldenkrais (1904 bis 1984) ging der Abend zu Ende und Elfi Hofstätter verabschiedete sich mit dem Satz: „Die Feldenkrais-Methode ist ein Friedensangebot an den eigenen Körper.“ kd

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.05.2018