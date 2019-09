Gleich ein dicker Brocken zum Auftakt

Ein ganzer Verein fiebert nach einem sensationellen Sportjahr 2018 einer neuen Saison entgegen. Gemeint ist die RKG Reilingen/Hockenheim, die als absoluter Underdog Regionalliga-Meister wurde und 2019 als einziger nordbadischer Club in der Ringen-Bundesliga vertreten sein wird. Am Samstag, 28. September (19.30 Uhr), hat das Warten für den Traditionsstandort Reilingen und die Rennstadt Hockenheim ein Ende. Die Runde der Bundesliga Nordwest startet für das aktuelle nordbadische Ringsport-Aushängeschild mit dem Auswärtskampf beim SV Alemannia Nackenheim.

Der Kader von Erfolgstrainer Wolfgang Laier, für den die Bundesliga als Übungsleiter kein Neuland ist, wurde von Sportvorstand Heiko Schweikert und Kaderplaner Alex Offenloch punktuell mit internationalen Topathleten verstärkt. „Im Kern bleibt es aber die Meistermannschaft, nach den tollen Leistungen im letzten Jahr haben es sich die Jungs verdient Bundesliga-Luft zu schnuppern“, stellt Schweikert vor dem Rundenauftakt klar und verweist auf die Philosophie der RKG, auf regionale Athleten zu setzten.

Internationale Erfahrung

Doch ganz ohne Bundesliga-Erfahrung geht es dann doch nicht, mit den beiden Ausländern Robert Fritsch (75 Greco/Ungarn) und Zviad Metreveli (98/130 Freistil/Georgien) kommen zwei internationale Kaderringer nach Reilingen. Außerdem gelang dem Regionalliga-Meister mit dem mehrfachen Welt- und Europameister, sowie aktuellen Olympiasieger Taha Akgül (130 Freistil/Türkei) die wohl spektakulärste Verpflichtung innerhalb der Bundesliga. Zusätzlich kommen mit Ender Coskun, Süleyman Demirci und Hüseyin Gündüz drei weitere Athleten aus der Türkei, die Coach Wolfgang Laier größere Flexibilität in seiner Aufstellung bieten.

Trotz guter Neuverpflichtungen wird die Ringkampfgemeinschaft als großer Außenseiter in die Saison starten, kann jedoch befreit aufringen, da durch die Abmeldung vom TV Aachen-Wahlheim keine Abstiegspflicht in der Nordwest-Staffel besteht.

Als Underdog in die Pfalz

Als Underdog geht es nun zum Auftakt in die Pfalz nach Nackenheim. Der letztjährige Tabellensechste hat an seinem mit internationalen Topringern gespickten Kader kaum etwas verändert. Mit Fazli Eryilmaz (Türkei) und dem amtierenden deutschen Meister in der Klasse bis 61 Kilogramm Freistil Victor Lyzen hat das Team vom Trainergespann Cakici/Demir lediglich zwei Neuzugänge zu vermelden. Mit dem Ungar Tamas Levai (75 Greco) und dem ehemaligen Junioren-Weltmeister Ahmed Dudarov haben die Pfälzer zwei Top-Ten-Scorer der vergangenen Saison in ihren Reihen. Auf die Ringkampfgemeinschaft wartet also ein dicker Brocken, trotzdem will sich das Team so teuer wie möglich verkaufen und der Alemannia keine Geschenke machen. „Wir sind froh, dass es endlich losgeht. Fans und Mannschaft brennen für den Auftakt und die Rückkehr in die Erstklassigkeit. Die Alemannia hat einen tollen Kader, wir freuen uns schon auf hochklassige Kämpfe, bei denen die Zuschauer auf ihre Kosten kommen.“, sagt RKG-Geschäftsführer Michael Müller.

