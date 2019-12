Glockenhell in den Hofzeiten

Reilingen.Im Kindertreff Kinderhaus werden neue Töne angeschlagen. Dank der großzügigen Spende von Matthias Krämer durften sich die Kinder schon jetzt über ein wirklich tolles Weihnachtsgeschenk freuen. Matthias Krämer von „Wasser-, Wärme-, Service Meisterbetrieb“ unterstützte den Kindertreff finanziell bei der Anschaffung eines neuen Klangspieles welches nun glockenhell während der Hofzeiten der Kinder ertönt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Die vierjährige Rosa erkannte sofort den Mechanismus, der sie an das Klavier ihres Onkels erinnerte, woraufhin sie eine Interpretation von „Alle meine Entchen“ zum Besten gab. Die fehlenden Töne wurden mit einem stimmigen Nicken ergänzt, so dass niemand Zweifel am Gespielten hatte. Bei der offiziellen Übergabe an die pädagogische Leitung, Corinna List, konnte sich Krämer selbst vom Klang seines Geschenks überzeugen, indem er es kurzerhand testete. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 10.12.2019