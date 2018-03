Anzeige

Reilingen.Der Gospelchor Reilingen sucht neue Sängerinnen und Sänger, besonders in den Männerstimmen. Chorerfahrung und Notenkenntnisse sind nicht unbedingt erforderlich. Der Chor ist momentan fleißig am Proben, weil er musikalisch sowohl den Gottesdienst am Ostermontag als auch den Konfirmationsgottesdienst am 29. April unterstützt, wobei er von einer Band begleitet wird.

Präsentiert werden die traditionellen Gospels „Gonna be a great day“ und „Sunshine in my soul“. Geprobt wird mittwochs von 18.30 bis 20 Uhr (außer in den Ferien) im Franz-Riegler-Haus. / zg