Gottesdienst an Pfingsten wieder gemeinsam feiern

Reilingen.Die evangelische Kirchengemeinde freut sich darüber, wieder öffentliche Gottesdienste zu feiern und lädt die Menschen am Pfingstsonntag, 31. Mai, ein, wie die Kirche mitteilt.

Der Gottesdienst am Pfingstsonntag wird dabei musikalisch von Michael Leideritz (Gesang) und Wolfgang Müller an der Orgel gestaltet. Der öffentliche Gottesdienst in der Kirche beginnt um 9.45 Uhr, wird aber auch auf Video aufgezeichnet und dann im Anschluss gegen 11 Uhr auf der Homepage online gestellt. Dies ist notwendig, da die technischen Voraussetzungen in der Kirche es nicht zulassen, einen Livestream anzubieten. Über dieses Video können auch diejenigen den Gottesdienst mitverfolgen, die nicht in die Kirche kommen möchten.

Besuch des Gottesdienstes sollten aber darauf vorbereitet sein, dass aufgrund der Auflagen des Schutzkonzeptes und der strengen Hygienevorschriften der Landeskirche einiges anders sein wird als vor der Corona-Krise, weisen die Verantwortlichen auf die Umstände hin.

Wer am Gottesdienst teilnehmen möchte, muss sich bis Freitag, 29. Mai, 11 Uhr telefonisch im Pfarramt, Telefon 06205/44 18 oder per E-Mail an reilingen@kbz.ekiba.de mit Name, Adresse und Telefonnummer anmelden, da aufgrund des Schutzkonzepts nur eine begrenze Anzahl an Sitzplätzen zur Verfügung stehen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 26.05.2020