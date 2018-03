Anzeige

Reilingen.Ein 28-jähriger Gambier betragt am Samstag, gegen 17.20 Uhr, die Filiale eines Discounters in der Siemensstraße. Im Eingangsbereich des Geschäfts hielt der 28-Jährige unvermittelt zwei Messer in die Höhe, klopfte diese aneinander und schrie wirre Sätze. Unter anderem soll er „Alle weg!“ und „Ich schlafe heute hier!“ gerufen haben.

Durch das umsichtige Verhalten der Filialangestellten wurden alle Kunden unbeschadet aus den Verkaufsräumlichkeiten gebracht und der Verkaufsraum geschlossen. Die Angestellten schlossen sich in einem Nebenzimmer ein und verständigten die Polizei.

Der offensichtlich geistig verwirrte Mann ließ sich ohne Widerstand von den alarmierten Polizeibeamten festnehmen und wurde eine psychiatrische Klinik verbracht. Die teilweise traumatisierten Angestellten wurden von einem Notfallseelsorgeteam betreut. Die Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim dauern an. pol