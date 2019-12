Grüne Oasen sollen miteinander vernetzt werden

Reilingen.Die erste Hürde im Baugenehmigungsverfahren hat der geplante Anbau einer eingeschossigen Küche in der Uhlandstraße in der Sitzung des Technischen Ausschusses genommen. Damit will der Bauherr seine Wohnfläche auf knapp 94 Quadratmeter erhöhen. Auch wenn es sich bei dem Anbau um einen sogenannten Erker handelt, sieht der Technische Ausschuss das Einfügungsgebot in dem unverplanten Innenbereich als erfüllt an. Mit einem dichten Vorgartenbewuchs könne verhindert werden, dass der Gebäudevorsprung zum Störfaktor wird.

Komplexer war die Situation um einen Nachtrag für den bereits genehmigten Umbau und die Erweiterung eines Einfamilienhauses in der Bierkellergasse. Denn wegen eines Missverständnisses bei der Bauausführung fallen Firsthöhe (jetzt 10,79 Meter) und Traufhöhe (jetzt 7,61 Meter) um jeweils 40 Zentimeter höher aus, als ursprünglich geplant. Ein drittes Vollgeschoss würde aber dem Einfügungsgebot zuwiderlaufen.

Einen Rückbau hielt Bürgermeister Stefan Weisbrod für unverhältnismäßig und die Ahndung mit einem Bußgeld eine Sache der Baurechtsbehörde. Eine baurechtliche Auflage könne die Ausbildung eines Vollgeschosses verhindern, so sein Lösungsvorschlag.

Grundsätzlich missbilligte das Ratsgremium die planabweichende Bauausführung, auch wenn sich der Bau mit den neuen Maßen noch im tolerierbaren und einfügenden Umfang bewegen wird. Da sich auch die Nachbarschaft verständnisvoll zeigt, stellte das Ratsgremium aber seine Bedenken zurück und erteilte für das Projekt der Ortskernsanierung sowohl sein Einvernehmen nach dem Baugesetzbuch (ohne Vollausbau des Dachgeschosses), wie auch die ergänzende Sanierungsgenehmigung.

Die planungsrechtlichen Vorgaben lassen in der Bachstraße lediglich Einfriedigungen von maximal 1,30 Meter Höhe zu, bevorzugt lebende Hecken, Holz- oder Metallzäune und Mauern. Über den Wunsch eines Bauherrn, nachträglich seinen bereits erstellten, 1,70 Meter hohen Metallzaun mit anthrazitfarbenen Sichtschutzstreifen aus Kunststoff zu legalisieren, entscheidet zwar allein die zuständige Baurechtsbehörde. Dennoch war vom Ratsgremium eine Stellungnahme erwünscht, die allerdings nicht im Sinne des Bauherrn ausfiel. Der Befreiungsantrag wurde einstimmig mit der Maßgabe abgelehnt, dass die Zaunhöhe auf 1,30 Meter begrenzt wird.

Konzept wird modifiziert

Auf Ebene des Horan-Verwaltungsverbandes ist seit einiger Zeit eine neue, gemeindeübergreifende Biotopvernetzungsplanung in Arbeit. Schon im März 2014 hat der „Gemeinsame Ausschuss“ ein Stuttgarter Ingenieurbüro mit der Erstellung beauftragt. Nach gewissen Anlaufschwierigkeiten sollte der Entwurf eigentlich im Frühjahr 2019 in kleinen Arbeitskreisen innerhalb der vier Verbandsgemeinden erörtert werden.

Dazu ist es aber nach einer Information von Bürgermeister Stefan Weisbrod noch nicht gekommen. Denn eine vorausgehende Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden, wie Unterer Landwirtschafts- und Naturbehörde oder Landschaftserhaltungsverband, habe erst im Verlauf des Kalenderjahres erfolgen können. Die Konzeption werde gerade durch das Ingenieurbüro modifiziert und mit der Genehmigungsbehörde inhaltlich abgestimmt.

Bis zum ersten Quartal soll es nach Einschätzung von Bürgermeister Stefan Weisbrod möglich sein, dass sich die Arbeitskreise auf Ortsebene gemeinsam mit betroffenen Landwirten mit dem Gesamtwerk auseinandersetzen. Bei erreichter Beschlussreife ist es Aufgabe des „Gemeinsamen Ausschusses“ der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft, die Biotopvernetzungskonzeption offiziell zu bestätigen.

Anfragen und Bürgerhinweise

Zum Abschluss des öffentlichen Sitzungsteils stellte sich die Verwaltung den Fragen der Bürgervertretung. Agnés Thuault-Pfahler (CDU) erkundigte sich nach freien Bauflächen im Kernbereich „Am Rathaus“ (nur noch wenige Bauplätze in privater Hand) und das KWG-Bauprojekt in der Graf-Zeppelin-Straße 17, das pünktlich fertig gestellt werden soll. Lisa Lautenschläger (Grüne) konnte Bürgermeister Stefan Weisbrod zusichern, dass sich der Gemeinderat nach Abschluss der Probephase noch einmal mit der umstrittenen, wechselnden Kreiselbeleuchtung am südlichen Ortsrand befassen wird.

Eine anhaltende illegale Abfallentsorgung in der Silcher-, Bach- und Scheffelstraße, brachte Sabine Petzold (Freie Wähler) zur Sprache. Heinrich Dorn (SPD) beanstandete die planabweichende Stellplatzsituation auf einem Baugrundstück Ecke Haupt-/Schillerstraße. Über Platzprobleme an den Bannerstandorten der drei Ortseingänge berichtete Anette Schweiger (CDU). jd

