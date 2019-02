Grüne treten mit kompletter Liste an

Für die Grünen treten bei der Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, 18 Personen an (in der Reihenfolge ihrer Nominierung): Carolin Hoffmann (25) Studentin, Jochen Rotter (38) Krankenkassenbetriebswirt, Anna-Lena Becker (35) Selbstständige, Simon Schell (40) Lehrer, Lisa Lautenschläger (25) Bachelor of Arts Erziehungswissenschaften, Robin Ciuman (20) Student, Janina Pöschel (30) Erzieherin, Oliver Keim (54) Systemanalytiker, Werner Borowski (66) Werkzeugmachermeister, Michael Hoffmann (55) Maschinenbauingenieur, Alena Müller (19) Regierungsinspektoranwärterin, Christopher Pöschel (33) Bachelor of Arts Architektur, Martin Hilken (45) Diplom Wirtschaftsingenieur FH, Heike Döhren (53) Lehrerin, Dieter Fillinger (48) Kundenberater Vertrieb und Kundenbindung, Karin Özbilen (51) PTA, Julian Hoffmann (23) Student, Jens Pflüger (24) Maler und Lackierer. zg