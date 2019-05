Gute Begleiter seit 50 Jahren

Reilingen.Wenn am Sonntag bei der evangelischen Kirchengemeinde Konfirmation gefeiert wird, wie in vielen anderen Gemeinde landauf, landab, klingt das zunächst, als sei nichts Ungewöhnliches dabei. Doch da gibt es durchaus eine Besonderheit: Die Konfirmanden werden auf ihrem Weg vom Franz-Riegler-Haus in die Kirche vom Musikverein Harmonie begleitetet – und zwar zum 50. Mal. Richard Hartmann, der Vorsitzende des Musikvereins, hat leider keine Aufzeichnung über diese Tradition, doch das Jubiläum ist sicher. Er vermutet, die Anfrage kam vonseiten des Kirchengemeinderates. Natürlich kam der Verein der Bitte gerne nach, und so entwickelte sich eine Tradition, die mittlerweile niemand mehr in der Gemeinde missen möchte.

Und wenn am Sonntag, 26. Mai, die Konfirmanden ihren Weg beschreiten, dann werden sie gleichfalls von den Instrumentalisten des Musikvereins Harmonie begleitet.

Die Tradition belegt ein Bild aus dem Jahr 1969, es zeigt die damalige Vereinskapelle auf dem Weg vom Rathaus in der Hockenheimer Straße, kurz vor der evangelischen Kirche. Zwar sind keine Konfirmanden zu sehen, doch der Pfarrer ist anhand seiner Kopfbedeckung gut erkennbar, ebenso ein Kirchengemeinderat. aw

