Gute Beratung nötig

Region.Als Mitglied des Ausschusses für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft ist der Schwetzinger SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born der Einladung von KliBA-Geschäftsführer Dr. Klaus Keßler zum Gespräch gefolgt. Über die Ziele war man sich klar und „auf den Weg hätte man sich in den Räumen der KliBA vermutlich auch verständigen können“. Man war einig: „Einfache wie schnelle Lösungen gibt es nicht.“

Dr. Keßler wusste von Initiativen zu berichten, die die KliBA mit ihren Kooperationspartnern durchführt und freute sich, dass Born, der auch wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion ist, große Sympathie für die Sanierungsmaßnahmen hat, die nötig sind, um Klimaschutzziele zu erreichen. „Beim Neubau wird schon Vieles richtig gemacht, aber insbesondere im Bestand ließe sich viel mehr erreichen, wenn das Verständnis für Klima und Energie überall so groß wäre, wie ich es hier im Gespräch erlebe“, so der KliBA-Geschäftsführer.

Umgekehrt hob der Landesparlamentarier die Kooperationen der KliBA mit den Kommunen, aber auch dem Handwerk, hervor. „Es muss besser gelingen, das Image des Handwerks als Klimaretter zu verstärken. Ich sehe hier ein Potenzial, das riesig ist. Wenn man im gesamten Bestand optimal sanieren würde, wäre das ein Schub für das Handwerk ähnlich dem, was die Digitalisierung für andere Bereiche bedeutet“, so der Schwetzinger. „Ein sich änderndes Image könnte auch dazu führen, dass 17-jährige sich künftig wünschen, ,irgendwas mit Handwerk‘zu machen, weil sie was für die Umwelt tun möchten“, so Born. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.12.2018