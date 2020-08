Gute Bildung braucht Qualitätsstandards

Reilingen.Den Mitgliedern war die Freude über die persönliche Begegnung deutlich anzusehen. Nach Monaten weitestgehend digitaler oder telefonischer Parteiarbeit fand der erste Kreisparteitag der SPD Rhein-Neckar in Corona-Zeiten statt. „Lasst uns heute ein Zeichen setzen, dass Politik Probleme löst und nicht – wie bei Grün-Schwarz – ständig neue schafft“, begrüßte Kreisvorsitzender Thomas Funk die rund 100 Mitglieder in der Fritz-Mannherz-Halle, darunter den Bundestagsabgeordneten Lothar Binding und den Landtagsabgeordneten Daniel Born.

Reilingens Bürgermeister Stefan Weisbrod und SPD-Ortsvereinsvorsitzender Dieter Rösch setzten in ihren Begrüßungsworten gleich das Thema für den Kreisparteitag: Qualitätsstandards für gute Bildung in Baden-Württemberg. Beide verbindet das leidenschaftliche und am Ende auch erfolgreiche Engagement für die Gemeinschaftsschule in der Spargelgemeinde.

Als Gastredner betonte Dr. Stefan Fulst-Blei, bildungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, dass immer noch der Geldbeutel des Elternhauses über die Bildungschancen in Baden-Württemberg entscheidet. Gerade in der aktuellen Corona-Zeit habe die zögerliche Haltung von Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann viele Eltern und Schüler verunsichert, betonte Fulst-Blei: „Der Kommunikationsstil der Kultusministerin wird immer mehr zum Problem! Unsere Schulen müssen endlich im digitalen Zeitalter ankommen.“

Vor dem Hintergrund der unbefriedigenden Erfahrungen aus der Homeschooling-Phase hatte der Kreisvorstand der SPD Rhein-Neckar gemeinsam mit den Ortsvereinen eine Resolution mit dem Titel „Covid-19 als Beschleuniger für die digitale Bildung nutzen – Weichen im Bildungssystem jetzt stellen“ vorbereitet. Darin wird eine Reihe an Faktoren benannt, die entscheidend sind, um eine Beschulung in digitaler Form zu ermöglichen. Von der Infrastruktur für die Schüler sowie Lehrkräfte zu Hause und in der Schule, über das Management und die Wartung der bereitzustellenden Geräte, bis hin zur Errichtung einer einheitlichen Lernplattform.

Ein Antrag zur digitalen Bildung des SPD-Kreisvorstands fordert eine Änderung des Schulgesetzes in Baden-Württemberg. Zukünftig soll die Lernmittelfreiheit der Landesverfassung auch dadurch verwirklicht werden, dass allen Schülern die erforderliche Hard- und Software für den digitalen Unterricht unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird.

Als stellvertretende Kreisvorsitzende für den Landtagswahlkreis Wiesloch wurde Dr. Andrea Schröder-Ritzau gewählt. Carmen Oesterreich (Schönbrunn) und Marcel Guckland (Eppelheim) werden fortan als Beisitzer im Kreisvorstand der SPD Rhein-Neckar mitwirken. zg

