Gute Noten vom Dirigenten

Reilingen.Die ursprünglich auf den 27. März terminierte Jahreshauptversammlung des Musikvereins „Harmonie“ fand aufgrund der strikten Einschränkungen während der Corona-Pandemie erst jetzt im Gasthaus „Reilingen Hof“ statt. Das Vereinsquartett eröffnete die Veranstaltung mit dem Marsch „Hipp, Hipp, Hurra“. Der Rückblick aufs vergangene Jahr fiel erfreulich aus.

In seinem Jahresbericht erinnerte der Vorsitzende Richard Hartmann an die wichtigen Ereignisse im Vereinsgeschehen im Jahr 2019. Es waren vor allem drei Veranstaltungen, die der Verein selbst ausrichtete. Das traditionelle Waldfest am 1. Mai war aufgrund des herrlichen Maiwetters gut besucht, so dass auch der Verein mit dem finanziellen Ergebnis sehr zufrieden sein konnte.

Der Vereinsausflug führte die Teilnehmer im voll besetztem Bus nach St. Ingbert im Saarland, um das Besucherbergwerk „Rischbachstollen“ zu besichtigen. Der Höhepunkt im Vereinsjahr 2019 war das von den Besuchern hoch gelobte Konzert am ersten Advent in der Mannherzhalle. Richard Hartmann bedankte sich beim Dirigenten Peter Ehringer. Er lobte dessen Engagement bezüglich der Stückeauswahl, Probearbeit und Motivation der Musiker.

186 Mitglieder zum Jahresende

Schriftführer Jörg Wendolsky berichtete, dass der Verein zu Beginn des vergangenen Jahres 198 Mitglieder hatte, 13 Abgängen stand ein Neueintritt gegenüber. Das Bläserquartett gratulierte auf musikalische Weise bei zehn Jubiläen, die ganze Kapelle bei einem runden Geburtstag. Die Kapelle des Vereins hatte im Berichtsjahr 17 Auftritte. Geprobt wurde 42-mal.

Dirigent Peter Ehringer bedankte sich bei den Aktiven für die sehr angenehme Zusammenarbeit. Er lobte den pünktlichen Probenbeginn und die Bereitschaft, sich intensiv auf Konzerte vorzubereiten. Er bedauerte zwar fehlenden musikalischen Nachwuchs, mit der Besetzung der Kapelle ist er noch zufrieden. Die Auftritte wertete er als durchweg positiv.

Feste füllen die Kasse

Der Kassenbericht von Volker Janisch fiel für 2019 erfreulich aus. Der Mehrbestand in der Kasse sei auf das gute Ergebnis des Mai-Waldfestes und auf Spenden zurückzuführen. Da die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen nur ausreichen, um etwa die Hälfte der regelmäßigen Kosten des Vereins zu decken, ist der Verein auf finanziell erfolgreiche Veranstaltungen angewiesen.

Die Kassenprüferinnen Sabine Petzold und Monika Weinschütz bescheinigten dem Kassierer eine einwandfreie Kassenführung. Die beantragte Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ wies der Vorsitzende darauf hin, dass 2021 möglicherweise ein Konzert im Januar stattfinden soll. Aber die Überlegungen hierzu seien derzeit mit einigen Unsicherheiten verbunden. zg/rh

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 24.09.2020