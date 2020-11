Häckselplatz geht in die Winterpause

Reilingen.Der Häckselplatz der Gemeinde hat dieses Jahr noch an zwei Samstagen, 5. und 12. Dezember, jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet. In den Wintermonaten Januar und Februar ist der Häckselplatz einmal monatlich geöffnet und zwar am Samstag, 9. Januar, und am Samstag, 13. Februar.

Es werden pflanzliche Abfälle aus Gärten (Äste, Zweige, Reisig oder Pflanzenreste) und sauberes Styropor in haushaltsüblichen Mengen angenommen. Nicht angenommen werden organische Abfälle, beispielsweise Küchenabfälle, Erde und sonstiger Müll. Transportverpackungen wie Plastiksäcke sind wieder mitzunehmen.

Anlieferungen bis 0,5 Kubikmeter Häckselgut sind kostenfrei. Darüber hinaus werden gestaffelte Gebühren fällig (0,5 bis 1 Kubikmeter 5 Euro, jeder weitere Kubikmeter 10 Euro. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 27.11.2020