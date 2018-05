Anzeige

Für Urlaub bleibt keine Zeit

Für die beiden stand anschließend harte Arbeit an, denn neben dem Spargel hatten sie eine Schweinezucht und Großvieh. Hinzu kam die Raiffeisen- und die Spargelannahmestelle. „Das war harte körperliche Arbeit“, berichtet Ilse Vögele aus ihrem Leben. Für Urlaub blieb da keine Zeit. Alle Hände voll zu tun hatten die Eheleute auch mit ihrer wachsenden Familie, denn nach Sohn Reiner, der 1958 auf die Welt kam, wurde ihnen die Söhne Peter (1961) und Werner (1967) geschenkt.

Einen Ausgleich zum Alltag erlebten die beiden in ihren Hobbys. So war Ilse Vögele im Turnverein aktiv. Für Kurt Vögele komplettierten seine Welt die Pferde und die Tauben. Gerade die gefiederten Freunde schloss der Reilinger so tief in sein Herz, dass er noch heute aktiv züchtet, sich um die Belange von Züchterkollegen kümmert und eine kleine Taubenstube sein eigen nennt, wo er all seine Pokale aneinandergereiht hat.

Dort sitzen sie manchmal gemeinsam und erinnern sich an alte Zeiten. An Augenblicke, in denen sie vielleicht auch einmal verschiedener Meinung waren. „Aber Krach hatten wir nie“, erinnert sich Ilse Vögele. Daher sind sich die Eheleute auch sicher, dass sie jederzeit wieder „Ja“ zueinander sagen würden.

Von den 60 Jahren Ehe sind sie jedenfalls zutiefst beeindruckt. „Früher“, so erzählt Kurt Vögele, „gab es ja fast keine diamantene Hochzeiten.“ Die Leute wurden einfach nicht so alt.

Die beiden Reilinger aber haben es Seite an Seite geschafft. Nun feiern sie gemeinsam mit den Söhnen, den vier Enkeln und allen Familienmitgliedern und stoßen darauf an, dass sie noch viele Jahre miteinander erleben dürfen. ak

