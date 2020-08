Haydnallee muss aufgerissen werden

Reilingen.Bei der „Netze-Gesellschaft Südwest“, dem größten Verteilnetzbetreiber unter der Landesregulierungsbehörde Baden-Württemberg, steht die Versorgungssicherheit an erster Stelle. Netze Südwest ist in 100 Kommunen für Bau, Instandhaltung und Betrieb des Erdgasnetzes mit hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards verantwortlich – darunter auch in Reilingen, wo jetzt Bauteile ausgetauscht werden.

Die bei der Herstellung von Erdgasversorgungsanlagen verwendeten Materialien sind auf eine Nutzungsdauer von 50 bis 100 Jahren ausgelegt. Im Zuge der Qualitätssicherung hat Netze Südwest festgestellt, dass im langfristigen Betrieb von mehr als 20 Jahren einzelne Verbindungen von Netzanschlüssen vorzeitig altern können. Um möglichen Alterungserscheinungen vorzubeugen, werden die betroffenen Verbindungen und Teile der Anschlüsse vorsorglich ausgetauscht.

Der beauftragte Dienstleister Omexon GA Süd wird die Arbeiten in der zweiten und dritten Augustwoche durchführen. Betroffen sind die Gartenstraße und die Haydnallee.

Betroffene sind informiert

Die Anschlussnehmer wurden über die Arbeiten im Straßenbereich und auf den Grundstücken, sowie eine mögliche kurzfristige Versorgungsunterbrechung informiert. Im Baustellenbereich kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Bis Ende 2020 profitieren alle Anschlussnehmer im Netzgebiet, deren Anschluss noch nicht genutzt wird, von einem Aktivierungsbonus von 500 Euro, den Netze Südwest bei Zählersetzung ausbezahlt. jd

Info: Infos unter www.netze-suedwest.de/aktion.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.08.2020