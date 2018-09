Heimatmuseum nach wie vor mit ungebremster Attraktivität

Reilingen.Inder gut besuchten Generalversammlung in der Kurpfalzstube hielten die "Freunde Reilinger Geschichte" einen Rückblick auf das vergangene Jahr und setzten sich weitere Ziele für die Zukunft. So soll demnächst ein Ortssippenbuch erscheinen. Schriftführer Christian Bickle gab einen Einblick in die zahlreichen Aktivitäten des vergangenen Jahres. Museumsleiterin Hildegard Bickle erklärte mit

...