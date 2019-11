Heimische Chöre erfreuen

Reilingen.Anders als in den vergangenen Jahren veranstaltet der Chor „Sing2gether“ des Sängerbundes am Samstag, 23. November, seine Liedernacht. Traten bisher junge gemischte Chöre aus der nahen und weiteren Umgebung auf, so sind es dieses Mal ausschließlich Reilinger Chöre.

Erwähnenswert dabei ist, dass sogar der Nachwuchs aller Chöre, der Schulchor der Friedrich-von-Schiller-Schule, mit dabei sein wird und den musikalischen Abend eröffnet. Auftreten werden außerdem der Männerchor des Sängerbundes, der evangelische Kirchenchor, der Gospelchor, Männerchor, „Chory Feen“ und gemischter Chor des des Männergesangvereins und zum Schluss der einladende Chor „Sing2gether“ unter der Leitung von Özer Dogan.

Die Bewirtung werden die Reilinger Landfrauen übernehmen. Der Abend beginnt um 19 Uhr in der Fritz-Mannherz-Halle. An der Chormusik interessierte Besucher sind bei freiem Eintritt willkommen. dm

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.11.2019