Helfer für Auszählung gesucht

Reilingen.Die Gemeinderats-, Kreistags- und Europawahlen finden am Sonntag, 26. Mai, statt. Die Gemeinde sucht noch Wahlhelfer, die als Mitglied des Wahlvorstandes bei der Feststellung der Wahlergebnisse mithelfen wollen. Das Wahlgeschäft erstreckt sich über zwei Tage. Am Wahlsonntag zwischen 8 und 18 Uhr sind die sechs Helfer eines jeden Wahlvorstands jeweils halbtags eingesetzt. Ab 18 Uhr zählt der komplette Wahlvorstand eines jeden Wahlbezirks zunächst die Europawahl und anschließend die Kreistagswahl aus, am Montag ab 13 Uhr die Gemeinderatswahl.

Die Wahlhelfer erhalten eine Entschädigung: am Wahlsonntag 50 Euro, am Montag 35 Euro. Daneben wird ein Imbiss mit Getränken bereitgestellt. Interessenten müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und wahlberechtigt sein. Auch EU-Bürger dürfen helfen, nicht aber Wahlbewerber und Vertrauenspersonen für Wahlvorschläge. Meldungen telefonisch oder schriftlich an das Rathaus, Wahlamt, Durchwahl 06205/95 22 25 oder 06205/95 22 05. zg

