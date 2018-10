Helle Kleidung und viel Licht am Rad

Reilingen.Selbst Erwachsene haben ihre Schwierigkeiten, die Bremswege von Autos richtig einzuschätzen – wie viel schwerer muss dies erst für Kinder sein. Und da die Kleinen, ob sie nun als Fußgänger oder als Radfahrer unterwegs sind, keinen Airbag haben, ist es umso wichtiger, sie auf die Gefahren des Straßenverkehrs hinzuweisen. Insbesondere in der Herbstzeit.

Zwar haben die sonnigen Tage der vergangenen Wochen vergessen lassen, dass der Herbst längst seinen Einzug gehalten hat, doch die Schulkinder merken es schon daran, dass es morgens, wenn sie das Haus verlassen, noch dunkel ist oder die Dämmerung erst eingesetzt hat.

Theorie und Praxis

„Sehen und gesehen werden“ muss dann die Devise lauten. Um dies den Kindern zu vermitteln ist im Spätjahr regelmäßig der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) an der Schiller-Schule zu Gast. Wobei dessen Vertreter, Daniel Fehmer, die Kinder sowohl in Theorie als auch in der Praxis schult.

Sein wichtigstes Requisit ist dabei ein sogenannter Dunkeltunnel. Ein Zelt, in dessen Inneren ein dämmriges Licht kaum Konturen erkennen lässt. Und in dem Zelt sind zwei Räder und zwei Puppen. Das eine Rad mit Beleuchtung und Reflektoren, wie sie in der Dämmerung und Dunkelheit ratsam sind, das andere Rad ohne jeglichen optischen Hinweis auf seine Existenz. Die Puppen sind ähnlich ausstaffiert, eine in dunkler, die andere mit heller Kleidung.

Die Kinder dürfen nun von außen ins Zelt schauen und machen recht schnell die Erfahrung, dass Fahrräder ohne Beleuchtung und dunkel gekleidete Fußgänger kaum auszumachen sind. Wem dies als Aha-Effekt noch nicht ausreicht, für den hat Fehmer noch einige Zahlen parat: Bei einem Fahrzeug, das mit 50 Stundenkilometern unterwegs ist, beträgt der Bremsweg 25 Meter. Hinzu kommt die Reaktionszeit, sprich jene Spanne, bis das Signal vom Auge – „Achtung Hindernis“ – am Fuß – „Bremsen“ – angekommen ist. Das sind noch einmal 15 Meter. Mit anderen Worten: Bei Tempo 50 beträgt der Anhalteweg 40 Meter. Und in einer Tempo-30-Zone, wie vor der Schillerschule sind es immerhin noch 18 Meter, wobei je neun Meter auf Bremsweg und Reaktionszeit entfallen. Auch für Erwachsene Zahlen, die sie sich einmal in Ruhe durch den Kopf gehen lassen sollen, bevor sie das nächste Mal innerhalb des Ortes aufs Gas gehen.

Doch zurück zu den Kindern. 40 oder 18 Meter Anhalteweg, eine schwer nachvollziehbare Entfernung. Doch da hilft Fehmer wieder sein Dunkeltunnel. Denn dieser, in dem sich nur beleuchtete Konturen ausmachen lassen, unbeleuchtete Radfahrer kaum zu erkennen sind, ist nur sechs Meter lang. Spätestens dann ist bei den Kindern der Groschen gefallen.

Kaum Beanstandungen

Sensibilisiert für das Thema Verkehrssicherheit sind sie wohl schon länger, dem beim parallel durchgeführten Sicherheitscheck der Fahrräder gibt es kaum Beanstandungen. Hier fehlt mal ein Reflektor, dort ist ein Birnchen kaputt, aber im Großen und Ganzen sind die Räder in Ordnung, weiß Fehmer von einer deutlichen Verbesserung in den vergangenen Jahren zu berichten.

Ansonsten gibt er den Kindern noch wertvolle Tipps mit auf den Weg, rät zu Reflektoren, nicht nur am Rad, sondern auch bei der Kleidung, die im Idealfall hell ist. Und dass jedes Kind seinen Fahrradhelm aufhat, wenn es sein Gefährt besteigt, ist schon eine Selbstverständlichkeit und muss kaum mehr angesprochen werden.

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 26.10.2018