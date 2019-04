Hier entsteht bezahlbarer Wohnraum

Reilingen.Dieses Frühjahr hat es in sich. Gerade erst wurden die Rohbauten von Lutherhaus und Seniorenpflegeheim fertiggestellt und Richtfest gefeiert und schon steht die nächste Feier vor der Tür. Auch das von der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft (KWG) in Auftrag gegebene Achtfamilienhaus Ecke Graf-Zeppelin-/Wilhelmstraße ist unter Dach und Fach. Noch vor Ostern wird ein Richtbaum das aufgeschlagene Dach zieren. Am Mittwoch, 17. April, 17 Uhr, lädt die KWG als Bauherrin dazu ein, den erfreulichen Anlass gebührend zu feiern.

Auf der Baustelle werden von der Firma Sattler Bau aus Birkenau gerade die abschließenden Arbeiten durchgeführt und das Dach aufgeschlagen.

Innenausbau nach Ostern

Mit dem Einbau der nach Maß angefertigten Fenster und dem Eindecken des Daches mit roten Tonziegeln wird der Neubau unmittelbar nach Ostern vor Witterungseinflüssen geschützt sein. Dann kann auch der Innenausbau mit den Gewerken Heizung, Sanitär und Elektro beginnen.

Auf dem 573 Quadratmeter großen Grundstück entsteht ein Gebäude, dass Raum für acht Familien bietet. jd

