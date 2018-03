Hildastraße wird umfassend saniert

Anzeige

Ausgebaut werden soll die Hildastraße analog der Wörsch- und Bierkellergasse niveaugleich. Rechts und links soll es Gehweg und Parkplätze geben, die in Granitpflaster eingefasst sind und von Baumquartieren flankiert werden. Insgesamt sollen zehn Parkplätze ausgewiesen werden.

Wiebke Blatt hatte für den Rat zwei Varianten vorbereitet, einmal wird die Straße mit einer Mittelrinne hergestellt, bei der anderen Variante orientiert sich die Rinne am Abstand zu der Parkierung. Dies bedeutet jedoch eine Verschwenkung der Rinne und damit höhere Geräusche, wenn Fahrzeuge diese passieren. Weshalb diese Variante vom Rat schnell verworfen wurde.

Dieter Rösch (SPD) erkundigte sich nach den Kriterien, mit deren Hilfe die Parkplätze rechts und links der Straße ausgewiesen wurden. Man habe sich, so Blatt, an den Hofeinfahrten orientiert, der Rest habe sich dann von selbst ergeben, viel Spielraum lasse die Straße nicht. Und die zweite Frage von Rösch, was man spare, wenn man auf den Granit verzichte, beantwortete Blatt mit einem Lächeln: „Nichts“. Ohne Granit müsse an dieser Stelle ein anderer Unterbau für den Asphalt geschaffen werden, die Kosten blieben sich gleich.

Den Hinweis von Peter Geng (Freie Wähler), es solle beim Ausbau auf eine Mindestbreite von vier Metern geachtet werden, hatte die Ingenieurin schon in ihrem Plan. Da versetzt geparkt werden soll, müsse der Gegenverkehr die Vorfahrt gewähren, weshalb in jedem Fall eine Breite von 4,50 Meter eingehalten würde.

Auf Nachfrage von Heinrich Dorn (SPD) stimmte ihm Blatt zu, es gehe auch ohne die Ausweisung von Parkflächen, doch auf Gehwege, wie von Jens Pflaum (FPD) hinterfragt, wollte sie nicht verzichten. Zum einen würde sonst eine unschöne, reine Asphaltfläche entstehen, zum anderen würde man sonst, wie auch Silvia Vögtle (Freie Wähler) anmerkte, direkt vom Haus auf die Straße treten, was nicht erwünscht sei.

Auch Bürgermeister Stefan Weisbrod wollte auf Gehwege und Baumflächen nicht verzichten, immerhin müsse die Gemeinde auch einen Gestaltungsanspruch haben, will sie in den Genuss von Fördermitteln kommen. Allerdings konnte auch er sich mit dem Gedanken anfreunden, auf die Ausweisung von Parkplätzen zu verzichten.

Niveaugleicher Ausbau

Der Rat schloss sich dieser Meinung an und stimmte für einen niveaugleichen Ausbau mit Mittelrinne, Gehwegen rechts und links sowie Baumständen. Modifikationen, die Blatt nun in ihre Pläne einarbeiten kann, wie Weisbrod feststellte.

Angesichts der erstellten Pläne, die nun fortgeschrieben werden sollen, war es für den Rat nur noch eine Formsache, beim nächsten Tagesordnungspunkt das Büro Willaredt mit der Erstellung der erforderlichen Ingenieurleistungen zu beauftragen. Nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) ergibt sich beim genannten Kostenvolumen ein Honorar von rund 80 000 Euro.

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 01.03.2018