Hilfe über tausende Kilometer hinweg

Reilingen.Die Corona-Pandemie bringt erhebliche Einschränkungen in allen Lebensbereichen mit sich. Das führt mitunter zu Notsituationen, in denen außergewöhnliches Handeln über tausende Kilometer hinweg gefragt ist. Eine spezielle Kühlverpackung ging um die halbe Welt, um Aline Mall aus einer misslichen Lage zu helfen, wie es in einer Pressemitteilung der Firma Schaumaplast heißt.

Die 23-jährige Deutsche aus der Nähe von Stuttgart startete Anfang Januar 2020 eine schon lange geplante Weltreise. Erste Station war Neuseeland. Dort wollte sie sich Ende März mit ihren Eltern treffen. Diese hatten eine Rundreise geplant und wollten ihrer Tochter dabei ein wichtiges Medikament aus Deutschland mitbringen. Aline Mall benötigt aufgrund einer chronischen Hauterkrankung alle acht Wochen eine Injektion. Bleibt diese aus, versteifen sich ihre Gelenke.

Präparat schwer zu beschaffen

Diese besonderen Spritzen können nicht mal eben beim Arzt oder der Apotheke „um die Ecke“ geholt werden, schon gar nicht, wenn man sich gerade auf einer Farm außerhalb größerer Städte befindet. Hinzu kommt: Die Spritzen sind ständig kühl zu lagern. Aus diesem Grund war es der jungen Frau nicht möglich, auf ihrer Backpackerreise alle benötigten Spritzen auf einmal mitzuführen. Da das Coronavirus die Reise der Eltern nun unmöglich gemacht hatte, musste in Sachen Medikamententransport eine andere Lösung gefunden werden.

Ute Mall, die Mutter der 23-Jährigen, recherchierte im Internet und führte viele ergebnislose Telefonate. Selbst die teure Reiseversicherung weigerte sich, hier Unterstützung zu leisten. Dann stieß Ute Mall auf das Unternehmen Schaumaplast, das unter dem Label „Thermocon Verpackungen“ für den Versand temperaturempfindlicher Waren entwickelt und produziert.

Ute Mall rief bei Schaumaplast in Reilingen an und fand bei Geschäftsführer Ralph Wittemann und Vertriebsmanager Manuel Parejo mit ihrem Anliegen sofort Gehör: „Wir haben Frau Mall ein ,Thermocon‘-System zur Verfügung gestellt, das Produkte bis zu 120 Stunden in einem definierten Fenster von plus zwei bis plus acht Grad Celsius konstant kühl hält, so wie es für die die Spritzen ihrer Tochter gebraucht wurde. Selbstverständlich haben wir in solch einer Notlage unentgeltlich geholfen.“

Das Paket mit der dringend benötigten Medizin ging so auf die lange Reise und kam über die Zwischenstationen USA, Hawaii und Australien nach vier Tagen in Neuseeland an. Dort gab es noch einige Schreckmomente, weil sich die Zustellung aufgrund des neuseeländischen Zolls und der Krisensituation verzögerte. Doch acht Tage nach der Absendung konnte die deutsche Weltreisende die Medikamente endlich entgegennehmen. Aufgrund der langen Laufzeit der „Thermocon Verpackung“ und der Kühlung während der Zollabwicklung hatten die Spritzen trotz der langen Reise ihre volle Wirksamkeit beibehalten.

Kühlen ohne Strom

Die passiven, das heißt, ohne Strom funktionierenden Kühllösungen kommen speziell für den temperaturgeführten Transport von Pharma-, Biotech- und Medizinprodukten zum Einsatz, teilt Schaumaplast mit. So können kühlpflichtige Erzeugnisse auch bei sommerlichen Außentemperaturen bis zu fünf Tage sicher unterwegs sein. Privatpersonen gehören eigentlich nicht zum Kundenkreis, sondern Pharmahändler und -hersteller.

Ute Mall dankte den Schaumaplast-Verantwortlichen „für die Unterstützung in der Not und für ein Produkt, das es erlaubt, dass meiner Tochter ihre Medizin nach Neuseeland geliefert werden konnte, ohne die Kühlkette zu unterbrechen.“ zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 02.06.2020