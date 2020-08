Hilft Honig bei Covid-19-Vorbeugung?

Reilingen/Region.Honig als Schutz vor Krankheiten? Zum Beispiel bei Erkältungen wird empfohlen, Tee mit Honig zu trinken. Doch kann er auch gegen die Covid-19-Erkrankung helfen? Seit zwei Jahren treffen sich Imker und Menschen, die sich für Bienen aussprechen, alle drei Monate in Reilingen, um sich über aktuelle Themen zu unterhalten. Dabei geht es nicht nur um Umwelt, Landwirtschaft, biologische Vielfalt sowie lokale und überregionale Politik.

Einer der Teilnehmer berichtete von einem Fachbeitrag aus China, laut dem Menschen, die sich mit Bienen beschäftigen, Honig verarbeiten oder Tee mit Honig trinken, sich weniger mit Corona ansteckten oder einen deutlich milderen Verlauf erlebten als Menschen, die das nicht tun. Dafür schienen laut Beitrag die Dämpfe verantwortlich.

Der Honigdampf, vielleicht auch das Propolis, eine von Bienen hergestellte harzartige Masse, mache es dem Erreger wohl schwerer, sich einzunisten. In China hat die Naturheilkunde wesentlich mehr Anhänger und Achtung als im Abendland, waren sich die Teilnehmer einig. Es sei aber auch bekannt, dass es da einiges an sogenannter Medizin gibt, die wohl eher nicht hilft – beispielsweise, dass Mehl aus dem Horn des Nashorns der Männlichkeit helfe.

Naturmedizin verdrängt

In Deutschland habe die Industriemedizin zum größten Teil die Naturmedizin verdrängt, obwohl sehr viele Medikamente in der Natur vorkommen. Ein Grund dafür sei wohl, dass der jeweilige Wirkstoff in den Pflanzen sehr unterschiedlich vorkommt.

Ein anderer, dass weder die Industrie noch die Apotheke etwas verdient, wenn sich Menschen die Medizin aus ihrem Garten holen, so die Vermutung der Bienenfreunde. In der Schweiz habe die Naturmedizin noch einen wesentlich höheren Stellenwert. Aber auch da finde man zurzeit keine Infos, ob Honig gegen Corona eingesetzt werden kann.

Positive Effekte vorstellbar

Der an den Gesprächen am Bach teilnehmende Imker Dieter Böhle aus Reilingen hat daher beim Vorsitzenden des Imkervereins Kurpfalz, Günther Martin, in der Sache nachgefragt. Martin meint dazu: „Ich kann mir vorstellen, dass da etwas Wahres dran ist. Wir suchen nun, ob es irgendwo mehr Informationen über Honig und Corona gibt.“

Im Namen des Imkervereins Kurpfalz bittet er Kundige um Mitteilungen zu diesem Thema, die an ihn übermittelt werden können. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.08.2020