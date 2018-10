Hinterm Horizont geht’s zum Mond

Reilingen.Mit großen Schritten nähern sich die Musikfreunde ihrem Jahreskonzert, das unter dem Motto „Musik liegt in der Luft“ steht. Dirigent Simon Schönhoff und sein Orchester möchten die Gäste auf eine musikalische Flugreise mitnehmen.

Die Reise führt über das genannte Lied und die gleichnamige TV-Show. Nach dem Besuch beim Wolkenmann „Cloud(iu)s“, der für das Wetter verantwortlich ist, geht es in eines der größten Luftfahrschiffe, die „Hindenburg“. Danach laden die Musikfreunde mit dem Lied „Over the Rainbow“ zum Träumen ein. Mit „Star Trek“ und Lichtgeschwindigkeit geht es zum Konzertmarsch „Die Sonne geht auf“. Mit dabei sind auch „Hinterm Horizont “ (Musical) und der „Flug zum Mond“ („Fly me to the Moon“). Die Flugreise endet mit der Rockballade „Stairway to Heaven“ und den tollkühnen Männern in ihren fliegenden Kisten, teilen die Musikfreunde mit.

Die Gäste sind eingeladen, für etwa zwei Stunden Fluggast des Musikvereins zu sein mit mit diesem auf diese musikalische Reise am Samstag, 27. Oktober, 19 Uhr, in der Aula der Schiller-Schule zu gehen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Montag, 22.10.2018