Historisches Tuch bekommt Ehrenplatz

Reilingen.Über hundert Jahre ist sie alt, die Vereinsfahne des Sängerbundes 1897, die im Jahre 1902, fünf Jahre nach der Vereinsgründung, angeschafft und geweiht wurde. Ortshistoriker Philipp Bickle ist es kürzlich gelungen, in Berlin eine Münze zu ersteigern, welche die Aufschrift trägt: „Fahnenweihe verbunden mit Wettsingen 1902 Gesangverein Sängerbund Reilingen“.

Münzen ähnlicher Art sind an der Sängerbund-Fahne befestigt. Sie zeugen von der erfolgreichen Teilnahme an Sängerfesten bei anderen Vereinen im Laufe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Sängerbund durfte sich so die errungenen Siege – im wahrsten Sinne des Wortes – an seine Fahne heften.

Die Fahnenweihe wurde 1902 im „Pfälzer Hof“ (heute: „Reilinger Hof“) gefeiert, das wurde fotografisch festgehalten. Die Fahne trägt die Aufschrift: „Sind wir von der Arbeit müde, haben wir noch Kraft zum Liede“. Vorsitzender des Sängerbundes war zu dieser Zeit Peter Vogel, und Chorleiter war Josef Dietrich.