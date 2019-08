Hoch zu Ross - beim Springen und der Dressur

Reilingen.Das Reitturnier wird in diesem Jahr zusammen mit den Ringmeisterschaften ausgetragen – der Reiterring Badische Pfalz feiert sein 90-jähriges Bestehen und lädt deshalb zusammen mit dem Reiterverein auf die Anlage am Sandweg ein.

Im Vorfeld hat die Presseverantwortliche des Vereins, Marie-Sophie Kröncke, ein Interview mit Walter und Sebastian Klein, sowie Ralf Müller von der Turnierleitung und vom Reiterring geführt.

Walter Klein ist als ehemaliger Bürgermeister von Reilingen bekannt. Aber auch im Pferdesport hat er sich einen Namen gemacht. Erst als Schriftführer im Reiterverein und seit nun bereits 34 Jahren im Vorstand des Reiterrings Badische Pfalz, 20 Jahre davon als Vorsitzender.

Seit zehn Jahren tritt nun Sohn Sebastian in die Fußstapfen des Vaters, der früher auch Turniere in Reilingen organisierte. Gemeinsam mit Ralf Müller bildet Sebastian Klein die Turnierleitung beim jährlich stattfindenden Reitturnier.

Starten wir mit ein paar Fakten zum Turnier. Wann findet es statt? Gibt es Besonderheiten?

Ralf Müller: Das Reitturnier findet in diesem Jahr vom 30. August bis 1. September statt. Wir richten die Ringmeisterschaften aus, das heißt es gibt nicht nur Einzeltitel, sondern auch eine Teamwertung für jeden Verein. Es werden Prüfungen in Springen und Dressur bis Klasse M ausgetragen und nicht zu vergessen: Der Ring feiert 90. Geburtstag.

Herr Klein, warum hat sich der Ring für die Austragung der diesjährigen Ringmeisterschaften in Reilingen entschieden?

Walter Klein: Das ist das Zusammenspiel mehrerer Faktoren, die in Reilingen erfüllt werden. Die perfekten Bedingungen für die Sportler, nicht nur im Bezug auf die Sportstätte an sich, sondern auch im Bezug auf die großzügigen Parkmöglichkeiten direkt am Gelände. Außerdem ist der Service in Reilingen hervorzuheben, das Wirtschaftsteam besonders.

Wenn wir gerade beim Wirtschaftsbetrieb sind: Können Sie als Turnierleitung vielleicht einen kurzen Einblick in das Angebot an diesem Turnier geben?

Müller: Ich glaube, da sind wir nicht ganz die richtigen Ansprechpartner. Dennoch können wir sagen, dass in diesem Jahr das Küchenteam etwas Neues probiert. Es gibt Currywurst. Aber selbstverständlich finden sich die Russischen Eier ebenfalls auf der Karte wieder.

Auf was können sich die Zuschauer denn neben dem guten Essen noch freuen?

Sebastian Klein: Auf spannenden Sport, da sollte für jeden Pferdebegeisterten etwas dabei sein. Außerdem wird es, da der Ring in diesem Jahr ein Jubiläum feiert, am Samstagabend ein Rodeo geben.

Und wer kann an diesem Rodeo teilnehmen?

Müller: Jeder, der möchte, ist herzlich eingeladen, gegen eine kleine Gebühr auf dem Bullen Platz zu nehmen, darüber hinaus zählt der Ritt zur Mannschaftswertung für die Ringmeisterschaften. Man kann also als Reiter oder Reiterin wie für jede andere Prüfung auch für das Rodeo nennen und so Punkte für die Teamwertung des eigenen Vereins sammeln.

Das Rodeo ist also besonderes Highlight, da der Ring Jubiläum feiert. Was ist sonst noch für das Jubiläum geplant?

Walter Klein: Nun, neben dem Rodeo, an dem wir uns als Ring finanziell beteiligen, richten wir im Oktober ein Oktoberfest zum 90. Jubiläum aus. Es wird ein bayerisches Buffet geben und danach wird hoffentlich auch noch ordentlich gefeiert.

Wann und wo wird die Veranstaltung stattfinden?

Walter Klein: Das Oktoberfest wird am Samstag, 12. Oktober, in der Reithalle der Reitanlage Wolf in Eppelheim stattfinden.

Jetzt haben Sie bereits erzählt, auf was sich die Besucher freuen dürfen, auf was dürfen sich denn die Teilnehmer freuen?

Sebastian Klein: Neben den guten Bedingungen, die bereits aufgezählt wurden, auf zwei gut gelaunte und gutaussehende Turnierleiter (lacht).

Was gibt es sonst noch Nennenswertes zum Turnier?

Müller: Wir verabschieden an unserem Turnier den langjährigen Richter Bodo Pelz. Leider hat er die Altersgrenze von 80 Jahren erreicht und ist somit gezwungen, den Richterhut an den Nagel zu hängen, obwohl er bei bester Gesundheit ist.

Da liegt ein ereignisreiches Turnierwochenende vor Ihnen, das klingt aber auch nach viel Arbeit und Vorbereitung. Wie funktioniert das bei Ihnen im Team? Ist es da eher von Vor- oder Nachteil, dass man schon seit zehn Jahren ein Gespann bildet?

Sebastian Klein: Ich glaube, das war von Anfang an ein Vorteil. Da wir uns auch privat gut verstehen und befreundet sind, war das nie ein Problem.

Müller: Ja. Außerdem ergänzen wir uns ganz gut würde ich sagen, Sebastian ist für die Dressur zuständig und ich fürs Springen.

Sebastian Klein: Und da wir beide auch als Reiter auf den Turnieren unterwegs sind, können wir die Erfahrungen beim heimischen Turnier mit einbringen.

Dann noch ein paar Sätze mit der Bitte um Ergänzung: „Beim Rodeo bin ich . . .

Walter Klein: . . . Zuschauer.

Sebastian Klein: . . . Teilnehmer.

Müller: . . . Teilnehmer.

„An den Turniertagen findet man mich…

Müller: . . . auf, neben und im Springparcours.

Sebastian Klein: . . . meistens am Dressurviereck.

Walter Klein: . . . meistens hinterm Mikro am Dressurviereck.

Dann zum Abschluss noch zwei kurze Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. An die zwei Männer von der Turnierleitung: Lieber im Dressur- oder Springsattel?

Müller: Springsattel.

Sebastian Klein: Dressur.

Auf was freuen sich die drei Herren beim anstehenden Reitturner am meisten?

Walter Klein: Strahlende Sieger auf dem Meisterschaftspodest.

Sebastian Klein: Freunde und Bekannte zu treffen und auf viele Besucher.

Müller: Strahlende Sieger und super Wetter. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 19.08.2019