Hommage an Liedermacher

Region.Der Förderverein Hospiz Agape in Wiesloch veranstaltet in der Astoria-Halle in Walldorf ein Konzert zugunsten des Hospiz Agape. Am Freitag, 20. März, tritt „The Leonard-Cohen-Project“ auf, der Erlös der Veranstaltung fließt dem Hospiz zu.

Wie der Bandname schon sagt, spielen die drei Musiker Songs des legendären Leonard Cohen. Sie spielen und singen aber nicht nur diese so tollen Songs. Auf sehr lebendige und eindrucksvolle Weise erzählen sie Geschichten zu den Songs und natürlich über Leonard Cohen, heißt es in einer Pressemitteilung der Band.

„Songs of Love and Hate“ ist ein Studio-Album des kanadischen Musikers und Schriftstellers Leonard Cohen aus dem Jahr 1971. Da sich dieses Thema wie ein roter Faden durch beinahe alle seine Werke zieht, wurde es zum Titel der ersten gemeinsamen Produktion des „Leonard-Cohen-Projects“.

Die Musiker Thomas Schmolz (Gitarre), Jürgen Gutmann (Gitarre, Gesang) und Manuel Dempfle (Gitarre, Gesang) konzentrieren sich vor allem auf die frühen Lieder des Poeten Leonard Cohen, die noch maßgeblich von seiner markanten Stimme und Gitarrenbegleitung geprägt sind.

Eingespieltes Trio

Das Trio spielt diese Songs in einer eigenen, ganz auf Gitarrenmusik und Gesang reduzierten und doch authentischen Version. Dabei verzichten die Musiker bewusst auf jegliche Showelemente und ahmen Cohen auch nicht nach. Sie lassen die Musik für sich sprechen und erzählen lieber einiges über die Songs und über Cohen selbst. Sie sind so weder Cover- noch Tribute-Band. Dennoch – oder gerade deshalb – klingen „Suzanne“, „Famous blue Raincoat“, „Bird on the Wire“, „So long, Marianne“ oder „Hallelujah“ absolut glaubwürdig und überzeugend, heißt es weiter.

Der Abend wird mit ausgewählten Liedern von Freunden und Zeitgenossen wie Simon & Garfunkel oder Bob Dylan ergänzt und abgerundet.

Manuel Dempfle ist nicht nur dem Namen nach ein Schwabe, geboren 1958 mitten im Bodensee, um genauer zu sein, auf Lindau, der schönen Insel im Dreiländereck. In einer musikalischen Familie aufgewachsen war nicht die Frage ob, sondern welches Instrument er erlernen würde. Darauf gab es aber für ihn schon sehr früh nur eine Antwort. Die Mutter aller Lagerfeuer – die Gitarre.

Jürgen Gutmann, geboren 1959 in Esslingen am Neckar, ist ebenfalls ein waschechter Schwabe. Großvater und Vater spielten Geige, daher war dies natürlich auch sein erstes Instrument, aber mit 18 wechselte er zur Gitarre über. Schon bald entdeckte er das Singen und die damaligen Liedermacher für sich – und damit auch Leonard Cohen, dem er treu geblieben ist.

Thomas Schmolz, geboren 1971 in Stuttgart, ist der Hauptstadtschwabe und Youngster im Trio. Als einziger der drei Musiker lernte er Gitarre als Schüler mit etwa 13 Jahren an der Musikschule. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 27.02.2020