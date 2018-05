Anzeige

Reilingen.Vor zwei Monaten war Spatenstich für ein in der Ortsgeschichte einmaliges Hochbauprojekt, den Bau eines Seniorenheimes mit 84 Plätzen und angeschlossener Seniorenwohnanlage. Unmittelbar im Anschluss wurden die Bauaktivitäten auf dem 4139 Quadratmeter großen Gelände, Ecke „Kleiner Hertenweg“ und „Am Feldrain“ aufgenommen.

Ein Arbeitsteam der Firma Orbau Bauunternehmung von bis zu zehn Mann hält den Baustellenbetrieb in Schwung. Dieses wird angeleitet von dem erfahrenen Polier Michael Großmann. Die anzutreffende technische Ausstattung, darunter zwei Baukräne für die Verteilung schwerer Lasten, garantiert einen zügigen Baufortschritt.

Recyclingmaterial festigt Grund

Der komplette Baugrund für das künftige, nicht unterkellerte Senioren-Pflegeheim ist mittlerweile mit einem zertifizierten Betonrecycling-Material verfestigt. Es wurde in einer Stärke von 20 bis 50 Zentimeter eingebaut. Eine ganze Woche benötigte der Materialtransport zur Baustelle. Dazu waren täglich bis zu 30 LKW mit einer Ladung von jeweils 25 Tonnen Gewicht eingesetzt, was in der Summe rund 3750 Tonnen Recyclingmaterial ergibt.