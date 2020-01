Im Anschluss steigt die große Party

Reilingen.Es ist soweit – am Freitag, 24. Januar, schlängelt sich ab 19.11 Uhr der Nachtumzug zum dritten Mal durch den nächtlichen Ort. Die Verkehrsbehörde Hockenheim hat am 24. Januar ein absolutes Parkverbot angeordnet. Es tritt ab 15 Uhr entlang der Zugstrecke in Kraft und erstreckt sich auch über die Parkflächen auf den Seitenstreifen. Abgestellte Kraftfahrzeuge werden vor Zugbeginn auf Kosten der Halter abgeschleppt.

Die Teilnehmer stellen sich in der Wilhelmstraße vor den Fritz-Mannherz-Hallen auf. Der Umzug führt über die Kirchen-, Hauptstraße-, Speyerer Straße und Mozartstraße. Er endet auf dem Parkplatz der Mannherz-Hallen.

Der komplette Zugweg ist ab 18 bis 22 Uhr, längstens bis die Straßen gereinigt sind, voll gesperrt. Die Hauptstraße wird bereits ab Einmündung Hockenheimer Straße, die Wilhelmstraße ab Einmündung Graf-Zeppelin-Straße gesperrt. Während dieser Zeit können auch Straßen innerhalb des Zugwegs nicht angefahren werden.

Busse auf Ausweichstrecke

Der Busverkehr Rhein-Neckar fährt zwischen 18 und 22 Uhr die Haltestellen in der Hockenheimer Straße, Hauptstraße und Speyerer Straße nicht an, sondern nimmt eine Ausweichstrecke über den Alten Rottweg und die Haydnallee.

Nach dem Nachtumzug können Teilnehmer und Gäste im Narrendorf auf dem Parkplatz der Fritz-Mannherz-Hallen weiterfeiern. Für das leibliche Wohl sorgen unter anderem der Karnevalverein, die Landfrauen, die „Reilinger Buwe“ und die „Belzkiddl Reilingen“. Zum närrischen Anlass gibt es bei der Gemeinde einen neuen Button, der dreistufig blinkt oder leuchtet. Die Anstecker sind bei Uwe Schuppel im Rathaus, Zimmer 213, für 3 Euro erhältlich. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 24.01.2020