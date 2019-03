Im Dachverband der Vereine pulsiert das Leben

Reilingen.Im Fokus der Hauptversammlung der Kultur- und Sportgemeinschaft (KuSG) standen Regularien, die Organisation des Sommertagsumzuges, der „dritte närrische Nachtumzug“ und aktuelle Informationen für die Vereine.

Zu Beginn berichtete Schriftführer Wolfgang Müller informativ über die Aktivitäten des Dachverbandes der Reilinger Vereine. Herausragend war dabei nicht nur der über die Region hinaus immer beliebter werdende Adventsmarkt, sondern auch das Jubiläum „60 Jahre Fest der Dorfgemeinschaft“.

Heute heißt es zwar nur noch kurz Straßenfest, allerdings ein würdiger Anlass mit einem Höhenfeuerwerk zu feiern. Bei herrlichem Spätsommerwetter war es nicht nur tagsüber voll auf dem Festgelände, sondern es gab noch einmal einen großen Besucherstrom zum nächtlichen Spektakel.

Kassier Bernd Biedermann hatte nur Positives vom Kassenstand zu berichten und Kassenprüfer Florian Schaffer bestätigte eine korrekte Kassenführung. Der Gesamtvorstand wurde einstimmig entlastet.

Die Vorsitzende der Kultur- und Sportgemeinschaft, Sabine Petzold, dankte ausdrücklich allen Beteiligten für die besondere Unterstützung der KuSG-Veranstaltungen und der Vereine. Ohne die Kooperation mit der Gemeinde, den Mitarbeitern in Bauhof und Rathaus sowie Bürgermeister Stefan Weisbrod wären viele Veranstaltungen nicht möglich. Ein Dank ging an die finanzielle Unterstützung durch die Banken und an die vielen Helfer am Rande der Geschehnisse, zum Beispiel die Sicherheitsdienste.

Die Vorbereitungen für den Sommertagszug am 24. März laufen auf Hochtouren. KuSG und der Verein Freunde Reilinger Geschichte würden sich freuen, wenn viele Zuschauer den Kindern am Wegesrand zuwinken würden. Es sind nicht nur die vielen Kinder, die Freude bereiten, sondern auch die mitlaufenden Gruppen haben sich viel einfallen lassen, um den Sommer zu begrüßen. Ein Hingucker werden einige Traktoren vom Oldtimerclub Hockenheim sein.

Dritter närrischer Nachtumzug

Am Freitag, 24. Januar 2020, ist es wieder so weit, ein bunter Narrenzug wird durch das nächtliche Reilingen laufen. Koordinator im Reilinger Rathaus, Uwe Schuppel, konnte schon auf erste Anmeldungen verweisen. Am heutigen Donnerstag, 20 Uhr, findet die zweite Sitzung der AK Nachtumzug im Rathaus statt. Hierzu sind Interessierte eingeladen, Vorschläge einzubringen.

Vorsitzende Petzold wies die Vereinsvertreter auf die neuen Fördermöglichkeiten durch die Gemeinde hin und wie sich im Gegenzug Vereine bei Gemeindeveranstaltungen einbringen müssen. Zudem gibt es neue Regelungen bei der Getränkeabnahme für Vereine in der Mannherz-Halle. Infos sind bei der KuSG oder beim Schriftführer Wolfgang Müller zu erhalten.

Die Veranstaltung endete mit dem Hinweis, dass es zum Jahresende eine Infoveranstaltung mit dem Thema Vereinsrecht geben wird. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.03.2019