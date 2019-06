Im Gespräch mit dem inneren Schweinehund

Reilingen.Nachdem die Veranstaltungsreihe „. . . im Stroh“ des Vereins der Landfrauen im vergangenen Jahr pausieren musste, startet sie heuer mit einem Erfolgsgaranten wieder durch – Patric Heizmann, der am Mittwoch, 3. Juli, 20 Uhr, auf dem Seehof der Familie Geng gastiert.

Der Ernährungsprofi und Fitnessfachmann gastierte vor drei Jahren erstmals „im Stroh“ auf dem Hof der Familie Geng und war ein voller Erfolg – die Scheune war rappelvoll und der sowohl unterhaltsame als auch lehrreiche Vortrag wurde mit zahlreichen Lachern und viel Beifall begleitet.

Weshalb sich der Verein der Landfrauen entschloss, den Fitnesscoach erneut zu verpflichten. Wer daran interessiert ist, die Zusammenhänge zwischen Hungern und Dickwerden zu erkennen, wer wissen will, ob Eiweiß schädlich für den Körper ist oder wie man mit seinem inneren Schweinehund das Gespräch sucht, der ist zu dem Vortrag eingeladen.

Mit der 4.0 Version der TV-Erfolgsshow „Ich bin dann mal schlank“ ist Ernährungsentertainer Patric Heizmann wieder im Auftrag der unterhaltsamen Selbsterkenntnis unterwegs, um mit Diätmythen und populären Irrtümern aufzuräumen.

Kampf zwischen Kopf und Bauch

Die Besucher werden erfahren, was alles auf der Grillparty des Nachbarn Willy passiert, warum Männer und Frauen bezogen auf Ernährung sowieso ganz anders ticken und was Katzenfutter mit ihrer Ernährung zu tun hat. Und: Patric Heizmann verschafft Aufklärung darüber, ob die Gesellschaft vielleicht doch schon an Naschdemenz leidet. Der Entertainer Heizmann illustriert humorvoll Essgewohnheiten, die Grundlagen und Funktionen des Körpers, lässt Organe miteinander sprechen und klärt die Gäste auf über den ewigen Kampf zwischen Kopf und Bauch.

Er nimmt seine Zuhörer mit auf eine unterhaltsame Reise in den Ernährungsdschungel und hat die passenden Antworten auf alles. Und das auf seine ganz eigene Art: Bildhaft, ohne Scheuklappen und mit profundem Fachwissen, vor allem aber mit viel Humor. Patric Heizmann macht eben Appetit auf mehr, denn Essen soll Spaß machen!

Patric Heizmann vermittelt auf unterhaltsame Weise wissenschaftlich fundierte Fakten zum Thema Ernährung und bietet praxistaugliche Umsetzungsstrategien für den Alltag in einer Mischung aus Entertainment, Motivation und Fachvortrag.

Die Veranstaltung in der Reihe „... im Stroh“ beginnt am Mittwoch, 3. Juli, um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Veranstaltungsort ist der Seehof Geng, Speyerer Straße 63, in Reilingen. Tickets kosten 15 Euro und die Karten sind im Vorverkauf erhältlich beim Rasenbüro Geng (Seehof) oder im Bürgerbüro Reilingen (Rathaus). Infos gibt’s bei der Vorsitzenden Claudia Geng, Telefon 06205/51 52, Email geng@landfrauen-reilingen.de. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.06.2019