Anzeige

Reilingen.Die Partnerschaftsbegegnung in Jargeau findet von Donnerstag, 10. Mai, Christi Himmelfahrt, bis Sonntag, 13. Mai, statt. In Kooperation mit den Freundeskreis Reilingen-Jargeau bietet die Gemeinde eine Busreise in die Partnergemeinde an. Teilnehmen können alle an der Partnerschaft interessierten Personen. Für Kinder und Jugendliche ist die Fahrt frei.

Es erwartet die Gäste in Jargeau ein abwechslungsreiches Programm. So steht unter anderem der Besuch von Amboise mit seinem Schloss und den Felshöhlen auf dem Plan.

Abfahrt ist am Donnerstag, 10. Mai, um 7.45 Uhr beim Parkplatz der Fritz-Mannherz-Hallen, die Rückfahrt ist für Sonntag, 13. Mai, 11 Uhr, geplant. Der Fahrpreis für Erwachsene beträgt 50 Euro und ist vorab im Rathaus bar oder per Überweisung zu entrichten.