Reilingen.Vorsitzende Monika Kasper begrüßte die Mitglieder zur Hauptversammlung des Vereins Amici Reilingen-Mezzago und dankte allen Vorstandsmitgliedern und ehrenamtlichen Helfern für die geleistete Arbeit.

Schriftführerin Bettina Ahlbrecht gab in Zahlen, Fakten und Emotionen einen ausführlichen Bericht über das vergangene Vereinsjahr. So war 2017 ein Jahr mit vielen Höhepunkten. Der Verein hat sich an vielen Festen und Aktionen beteiligt. Hervorzuheben seien der Besuch des Spargelfestes in Mezzago, der Jugendaustausch in Reilingen, die Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde, das Straßenfest und als besonderes Highlight die „italienische Nacht“, so Ahlbrecht. Die in Eigenarbeit hergestellten italienischen Spezialitäten sowie das Rahmenprogramm seien bei den Besuchern wie immer sehr gut angekommen und schon heute werde an der Speisekarte und dem Programm für die diesjährige italienische Nacht gefeilt.

Sehr gute Resonanz hatte der Stand beim Straßenfest. Mit dabei war eine Delegation aus Mezzago, die mit ihrem italienischen Teller das Straßenfest kulinarisch bereicherten.