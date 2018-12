„Im Schwarzwald war’s schön“

Reilingen.Zahlreiche Wanderfreunde des Turnerbundes Germania (TBG) hatten sich zu einem fröhlichen Beisammensein in der Besenwirtschaft Schell getroffen, heißt es in einer Pressemitteilung der Wanderer. Zwar gehört die Einkehr bei der Wanderung normalerweise erst nach getaner Anstrengung zum Programm, doch bei solch eisigen Temperaturen wie derzeit lässt man gerne einmal Fünfe grade sein.

Abteilungsleiter Fritz Seidel zeigte sich erfreut über die große Teilnehmerzahl und gab einen kleinen Jahresrückblick über die Aktivitäten der TBG-Wanderer zum Besten. Er erinnerte an die abgehaltenen Touren, unter denen eine Vier-Tage-Tour in den Schwarzwald besonders hervorstach. Eine solche ist auch für 2019 bereits in Planung, lassen die TBG-Wanderer aufs kommende Programm durchblicken.

Über 300 Teilnehmer

Vor allem die Tourenvorbereitungen erfordern stets einen größeren Aufwand. Umso erfreulicher war, dass sich auch für alle monatlichen Wanderungen im neuen Jahr Organisatoren gefunden hatten. Die Teilnehmerzahl lag, übers Jahr verteilt, bei über 300. Dies spricht sehr für die Beliebtheit des Wanderns, sind sich die TBGler sicher. An diesem Abend war es daher auch Zeit, den fleißigen Helfern im Hintergrund „danke“ zu sagen.

Zur anschließenden besinnlichen Winterfeier gab es lustige Textbeiträge sowie Weihnachtslieder, unter Gitarrenbegleitung von Fritz Seidel. Hunger musste beim Gastgeber, der Familie Schell, dank der deftigen Küche auch keiner leiden. So verbreitete sich flugs festliche Stimmung. jd

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.12.2018